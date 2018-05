Escola Municipal Ivone Abrão passa por reforma

BOM JESUS DO GALHO – A Escola Municipal Maria da Penha Ivone Abrão está em reforma. A obra, iniciada há duas semanas, consiste no reparo de rebocos, na pintura do prédio, substituição de peças em metalon, como corrimãos, janelas, portas, portões e na revitalização da fachada.

Quanto aos antigos móveis do educandário, eles estão sendo substituídos por novo mobiliários, assim como os ventiladores, que estão dando lugar a novos aparelhos de ar condicionado.

Outra melhoria que está sendo feita na Escola é a substituição dos quadros de giz por lousas brancas, nas quais são usados pinceis. Os novos quadros vão evitar problemas de saúde para alunos e professores, como alergias cutâneas e doenças respiratórias que o pó de giz pode causar.

“Também serão feitas melhorias nos banheiros, reparos nas redes elétrica e hidráulica, no telhado, forros e revitalização da calçada, explica a diretora do Departamento Municipal de Educação, Ana do Carmo Coelho, acrescentando em seguida que a obra vem trazer conforto e segurança para alunos e funcionários da Escola. De acordo com ela, “todos ficam motivados a permanecer em um educandário bonito, bem cuidado, de boa aparência. Uma escola bonita, com estrutura adequada, favorece principalmente, o processo de ensino e aprendizagem”.

Ana conta que a cozinha também será toda reformada e os banheiros vão ganhar pias novas e revestimentos cerâmicos.

Segundo a diretora, a Escola Manoel Floro também está passando por reforma, “trazendo mais conforto para os alunos daquela localidade”.