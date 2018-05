O encontro entre a Fé e a Cultura

Padre Gleidson lança seu primeiro CD ‘Só sei que eu te amo Jesus!’ no próximo sábado (12). Em entrevista ao DIÁRIO, ele fala sobre o projeto e faz um balanço de sua trajetória em Caratinga

CARATINGA- Padre Gleidson Forte celebra ao lançamento de seu primeiro CD ‘Só sei que eu te amo Jesus!’. O disco composto por 12 faixas é 90% autoral, com canções que possuem uma identidade afetiva e emocional de suas experiências como sacerdote e ser humano.

Para falar sobre este projeto e fazer um balanço de sua trajetória em Caratinga, padre Gleidson concedeu entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA. Ele fala sobre sua ligação com a música e a expectativa dos lançamentos que acontecem neste sábado (12) em Caratinga e estão previstos ainda em outras cidades da região.

Os últimos ingressos do segundo lote para o lançamento que acontecerá a partir das 21h30, no espaço Vila Matter, estão à venda na Sorveteria Boca Fresca, Armazém da Moda, Loja Orangotango e Visual Energia Solar. Informações e compra de ingresso também podem ser adquiridas pelo WhatsApp: (33) 9.8811-3288.

“Cantar é próprio de quem ama”, diz Santo Agostinho. Como define sua relação com a música?

Culturalmente a música faz parte da nossa vida! Ela nos acompanha de acordo com as situações da nossa história. Existem músicas para pensar, relaxar, curtir, dançar, mas, no meu contexto, a música é um instrumento de oração e louvor, sobretudo, porque ela nos ajuda a traduzir e expressar os nossos sentimentos e emoções diante de Deus e dos nossos relacionamentos humanos.

Fale um pouco sobre a concepção de seu primeiro CD ‘Só sei que eu te amo Jesus!’

Surgiu naturalmente. Eu sempre amei cantar, mas não tinha a pretensão de gravar um CD. Deus foi inspirando em mim algumas composições e, aos poucos, foi surgindo a ideia de registrá-las a fim de compartilhar entre as pessoas. Durante este período de composição eu recebi o apoio de muitos amigos e, principalmente, dos músicos que acompanham as minhas apresentações. Eles são muito importantes neste projeto, pois eu não sou músico de formação, mas a convivência entre eles e os shows que realizamos, me deixou mais seguro para publicar esta obra.

Qual canção é sua predileta ou tem uma história mais interessante de composição? Por que?

Com toda a sinceridade da minha consciência eu diria que eu amo todas as canções deste CD. Pelo fato dele ser 90% autoral, as canções possuem uma identidade afetiva e emocional das minhas experiências como sacerdote e ser humano. Particularmente, quando eu começo a ouvir as gravações eu tenho vontade de deixar tocar todas as faixas. Cada canção tem um ritmo e uma história diferente, mas todas pretendem desenvolver um único tema: o AMOR de Jesus! Que é o centro e o objetivo da minha primeira missão como sacerdote.

Até a chegada deste CD foram muitos shows e eventos produzidos em Caratinga. Como o senhor resume essa trajetória?

É uma trajetória feliz e abençoada! Eu não me arrependo de nenhum evento. Inclusive o primeiro projeto, intitulado Samba e Alma. Mas eu não posso me esquecer que no início não foi tão fácil ouvir as críticas negativas de pessoas que não tiveram a capacidade de, primeiramente, conhecer a minha história e, consequentemente, a minha cultura. Apesar disso, muita gente continua me apoiando na realização de eventos solidários e de evangelização. Enquanto eu estiver aqui em Caratinga eu pretendo continuar promovendo o encontro entre a Fé e a Cultura, porque, além de reunir as pessoas com a boa música, podemos ajudar a cuidar de muitos irmãos mais necessitados.

Como será a agenda de lançamentos em Caratinga e região? E o que as pessoas podem esperar das apresentações?

Aqui em Caratinga o show de lançamento será no sábado dia 12 de maio, no Vila Matter. Eu recebi o convite para lançar também em Ipatinga, na Comunidade Vida Nova e há uma perspectiva de também fazer um show de lançamento em Belo Horizonte, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Deste show as pessoas podem esperar um repertório de muito louvor, através das canções do CD, mescladas com canções já conhecidas, e uma pitada de música popular brasileira, selecionada especificamente em diálogo com a temática da fé no cotidiano de nossas vidas. Em síntese, o show será uma celebração de Fé, Amor e Música!

Com a venda do CD, parte da renda será destinada a alguma causa em especial?

Sim. Parte da renda do CD será destinada ao Santuário Eucarístico, para ajudar na manutenção do templo. Outra parte será utilizada como investimento para divulgar o CD, para que ele alcance muitos corações.

O que o senhor deseja construir com os frutos desse trabalho?

O principal objetivo é promover a música e a mensagem cristã que ela expressa. A música atinge a nossa sensibilidade. Não importa a quantidade de pessoas, onde estiver tocando as músicas deste CD pode ser que alguém se sinta mais amada por Deus e transforme o seu dia, só de pensar nisso já valeu a pena o trabalho deste registro.

Deixe seu convite para o show de lançamento.

A noite do dia 12 de maio será de muita gratidão e amor! E eu desejo compartilhar tudo isso com todas as pessoas que estarão presentes. Venham celebrar a música! Que é um dom de Deus para nos reunir e nos encher de bênçãos!

Faixas e compositores

1 – A visita

(Pe. Gleidson, SSS e Daywison)

2 – Por onde eu devo ir

(Pe. Gleidson, SSS)

3 – Só sei que eu te amo Jesus!

(Pe. Gleidson, SSS)

4 – Ó Deus nos regue!

(Pe. Gleidson, SSS)

5 – Ele reinará para sempre!

(Pe. Gleidson, SSS)

6 – Deixe viver!

(Pe. Gleidson, SSS)

7 – Mãe da misericórdia

(Pe. Gleidson, SSS)

8 – Deixa a alma dançar de amor

(Pe. Peixoto)

9 – Humana miséria

(Pe. Gleidson, SSS)

10 – Para sempre em mim

(Pe. Gleidson, SSS)

11 – Meu bom pastor

(Weider Ferreira)

15 – Olha o trem de Minas

(Pe. Gleidson, SSS e Daywison)