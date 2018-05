TV furtada é recuperada pela PM

CARATINGA – Uma TV que havia sido furtada de uma residência localizada à rua Professora Mariana Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde de sábado. O suspeito já foi identificado e seria irmão da dona do aparelho.

A vítima acionou a PM e contou o que havia ocorrido. Segundo ela, seu irmão arrombou a porta de sua casa, furtou a TV e estaria tentando vendê-la. Os militares fizeram rastreamento e foram informados que uma mulher teria receptado o aparelho. A mulher foi encontrada e disse que comprou a TV por certa quantia das mãos do irmão da vítima. Depois, ela alegou que houve uma troca de serviços, mas como este indivíduo não cumpriu sua parte, deu a TV como garantia.

Até o fechamento desta matéria, o suspeito do crime, Marcelo Batista de Souza ainda não havia sido localizado e a PM seguia em rastreamento no intuito de prendê-lo. A suspeita de receptação foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Conforme a própria irmã, este indivíduo é usuário de drogas e geralmente comete furtos para sustentar o vício.