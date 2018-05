SAÚDE BUCAL – O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE HIPERSENSIBILIDADE NOS DENTES

A hipersensibilidade dental é aquela sensação dolorosa e incômoda, aguda e repentina, que algumas pessoas sentem ao escovar os dentes, tomar ou comer alimentos frios ou quentes; ou ainda, quando comem doces ou alimentos ácidos.

Normalmente, a exposição da dentina (camada intermediária dos dentes onde se localizam terminações nervosas), é a causa da hipersensibilidade. Os dentes são formados por uma estrutura dura conhecida como esmalte, que reveste e protege toda a coroa. Por baixo do esmalte existe outro tecido, também duro, chamado dentina, que reveste e protege a polpa dental – que confere ‘vida’ ao dente. A dentina é uma estrutura formada por milhares de micro túbulos, que estão em íntimo contato com a polpa. Quando ocorre desgaste do esmalte, a superfície externa desses túbulos é exposta, e a movimentação de líquidos no seu interior provoca estímulos que resultam em dor. Sendo assim, a sensibilidade dental é uma dor provocada pela movimentação de líquidos no interior de túbulos expostos. Escovação com excesso de força, alimentação frequente de alimentos ácidos, refluxo, bruxismo (hábito de apertar e/ou ranger os dentes), restaurações inadequadas e traumas estão entre as principais causas das recessões e retrações gengivais. Cada um dos fatores acima podem levar a um quadro de hipersensibilidade. Por exemplo, a erosão dental e a abrasão podem contribuir para esse quadro. Enquanto a erosão dental é caracterizada pelo desgaste provocado por ácidos oriundos da dieta (alimentos e bebidas ácidas, como refrigerantes, isotônicos, vinagre, vinho, frutas cítricas, condimentos etc.) ou do estômago (portadores de refluxo), a abrasão é o desgaste promovido por substâncias presentes em determinados cremes dentais. Já o bruxismo, pelo excesso de força exercido no dente, pode levar a recessão gengival, bem como o desgaste dos dentes antagonistas.

Há várias formas de tratamento para este mal que incomoda uma boa parcela da população. O uso de cremes dentais dessensibilizantes, recobrimento da raiz exposta (por restauração ou cirurgia), dessensibilização através de aplicação de produtos ricos em substância remineralizadoras e a aplicação de laserterapia são algumas formas de tratamento.

Estudos recentes demonstraram que a aplicação de laser de baixa frequência nas áreas de dentina exposta, apresentaram excelentes resultados na melhora da sensação dolorosa dos pacientes e menor índice de recidiva do incômodo com o passar do tempo. O tratamento é indolor e consiste na aplicação de laser de baixa frequência (vermelho e infravermelho) nas áreas sensíveis.

Não tratar a hipersensibilidade dentinária, além de lhe privar de simples prazeres como tomar um sorvete em um dia quente, pode levar a outros problemas bucais sérios como a cárie e as doenças periodontais.

Procure seu dentista. Ele será capaz de avaliar as causas e sugerir o tratamento adequado ao seu caso, devolvendo assim sua qualidade de vida.

Dra. Kamila Tavares Neves

CROMG:30.108

Graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora – MG

Pós-Graduação em Cirurgia Oral Menor pela USP – SP

Capacitação em Laserterapia pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic – Campinas – SP

Especialização em Implantodontia pela Pós-Odonto Suprema – Juiz de Fora – MG