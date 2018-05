Prefeito participa de reunião do CMDRS na Fundaça e ouve demandas da comunidade

BOM JESUS DO GALHO – O prefeito Willian Batista de Calais participou da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), na Fundaça. O evento, que será desenvolvido em outras localidades da zona rural, teve como propósito estimular o diálogo entre a comunidade e a gestão pública, para a identificação das necessidades da região.

A construção de uma passarela sobre o rio, patrolamento e cascalhamento de estradas, além da reforma da escola da Fundaça, foram as principais demandas apresentadas pela comunidade, que Willian se dispôs buscar atender. “Vamos nos empenhar para que todas as demandas sejam atendidas, a fim de proporcionar mais qualidade de vida para os moradores da Fundaça e melhores condições de trabalho e escoamento dos produtos dos nossos agricultores”, destacou o prefeito, que registou todos os pedidos para encaminhá-los aos setores que possam colaborar para atender as solicitações.

Willian salientou que acolher as reivindicações do produtores e valorizar a agricultura familiar do município figura entre as prioridades do seu governo. “Vamos manter nosso total apoio ao homem do campo. Por isso vimos aqui ouvir os problemas que enfrentam no dia a dia, para que possamos buscar, juntos, solução para as questões apresentadas”.

Vera Lúcia, da Associação da Fundaça, destacou alguns benefícios que a comunidade vem recebido da gestão municipal. “Temos um carro para recolher nossos produtos que fornecemos para o Banco de Alimentos, o que amplia nosso ganho. A entrega das mercadorias feita por nós, produtores, gerava muita despesa”, disse, acrescentando ainda a facilidade de acesso aos serviços de saúde, com a disponibilização de veículos para atender a localidade.

Edmar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus do Galho, elogiou Willian por sua decisão de ouvir as comunidades rurais. “Este espaço é democrático. Aqui, cada um expôs as necessidades da Fundaça. Não se trata de uma ou outra reivindicação feita segundo interesses pessoais, mas solicitações de melhorias que vão beneficiar toda a comunidade”.

José Ribeiro, presidente da Associação da Agricultura da Fundaça, sublinhou que os obras e ações solicitadas durante a reunião irão beneficiar, além da Fundaça, a Fundacinha, o Iguaçu e o Galho Velho, que compõem a regional.

IDEIAS

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Samuel Pedro Lopes, a participação de Willian na reunião do CMDRS prova o seu compromisso com os produtores rurais.

O prefeito estava acompanhado dos secretários Genivaldo Nunes, de Esporte; de Ana do Carmo Coelho, Educação; e do seu assessor de gabinete, Jadir Macedo, que destacou a importância da participação de todos nos encontros. “Esse é um espaço onde a comunidade pode expor suas ideias, falar das suas necessidades e ser ouvida pelo prefeito e seus colaboradores”.

Participaram também da reunião o diretor do Departamento de Transportes e Obras, Marcos Dornelas (Marquinhos Xixá); os vereadores Joao Paulo, Wandley Santos e Ronaldo; Geraldo de Assis de Carvalho, engenheiro agrônomo da Emater; José Roberto de Morais, do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus, e Geraldo Melo, coordenador do Banco de Alimentos do município.