Ciclista atropelada por Fusca na BR-474

Motorista fugiu sem prestar socorro, mas acabou detido no Vale do Sol

CARATINGA – Um atropelamento ocorreu na noite de sexta-feira (4) no km 155 da BR-474, trecho entre Caratinga e Piedade de Caratinga. A ciclista Sandra Couto do Prado, 32 anos, foi atingida por um Fusca. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas acabou detido no bairro Vale do Sol, em Caratinga.

Segundo informações, Sandra pedalava sua bicicleta quando foi atingida pelo Fusca. O condutor fugiu. Como a bicicleta ficou na pista, acabou acontecendo outro acidente, pois veio uma moto, atingiu a bicicleta e o piloto Manoel da Silva Mendes, 50, sofreu uma queda. Sandra e Manoel foram socorridos e levados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Sandra teve fraturas, além de escoriações nos braços, pernas e cabeça. Já Manoel sofreu ferimentos considerados leves.

A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu localizar o motorista Nicomedes Gomes da Costa, 80 anos. Ele foi encontrado quando tentava guardar o carro numa garagem, na rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol. Segundo a PM, o condutor relatou que saiu do local por que achou que não iria precisar de ficar ali, “uma vez que o socorro para as vítimas já havia sido acionado”. Foi feito teste de etilômetro sendo constatado que o motorista não tinha ingerido álcool.

O carro foi apreendido enquanto o motorista foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil. A Carteira Nacional de Habilitação foi recolhida.