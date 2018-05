Que tal adotar um animal de estimação saudável e já castrado?

Conheça a Campanha de Adoção de Animais do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício

CARATINGA – Quatro cadelas, irmãs do cão “Costelinha”, resgatado pelo CASU – Hospital Veterinário Joaquim, estão aptas para adoção; Três filhotes de gatos e vários adultos também esperam por um novo dono.

A equipe do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício, depois de resgatar no dia 16 de março o cão, chamado de “Costelinha”, e que precisou receber transfusão de sangue, mas que conseguiu sobreviver, regatou, também, a mãe de Costelinha (que já foi castrada e adotada), duas irmãs, de aproximadamente 1 ano (estão prontas para adoção e sairão com o compromisso de serem castradas futuramente) e sete filhotes, de aproximadamente 3 meses. Desses filhotes, cinco já foram adotados. Restam, ainda, para doação as duas fêmeas.

Os interessados podem entrar em contato pelos telefones (33) 3322-7900 ramal 7895 ou pelo (33) 9 9988-5777 ou na sede do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício situado à Rua Niterói s/nº, anexo à Unidade II do UNEC, no Bairro das Graças, em Caratinga.

Campanha de Adoção de Animais

De acordo com a diretora geral do CASU, médica Daniela Fonseca Genelhu Soares, a Campanha de Adoção de Animais já está alcançando sucesso. “Quem adota um cão ou gato saudável e já castrado faz economia e tem mais tranquilidade. Ele ganha um animal mais calmo, que pode ser cuidado em casa ou apartamento”.

A diretora esclarece que foi graças aos investimentos em infraestrutura e equipamentos da Funec-Casu, e por cumprir a Responsabilidade Social junto à comunidade, que está sendo possível a realização de castrações de animais que têm dono e de animais resgatados em situação de rua que são tratados e castrados para doação. “Estamos oferecendo o Serviço de Controle Populacional de Animais em Caratinga. Esse serviço reverte diretamente em benefícios para os animais, que ficam livres de perigos e para a Saúde Pública. Conseguimos cumprir a meta de 90 castrações/mês para animais de famílias de baixa renda porque criamos um fluxograma que permite realizar a castração imediatamente após a conclusão do cadastro da família e da realização dos exames do risco cirúrgico e anestésico, evitando filas”.

A castração é uma cirurgia realizada em cães e gatos, fêmeas e machos, para impedir que os animais se reproduzam sem controle. Em seis anos, por exemplo, uma cadela e seus descendentes podem gerar 64 mil filhotes. No caso das gatas esse número é ainda maior e agrava o problema da superpopulação de animais, muitos deles em estado de abandono, soltos pelas ruas, correndo risco de fome, sofrimento e de morte. Esse problema pode se evitado por meio de informação.

A castração traz benefícios aos animais; aumenta a longevidade, reduz a demarcação e a agressividade e a superpopulação e há menos riscos de fuga. Além disso, o animal castrado tem menos chances de desenvolver câncer.

Proteção animal

A protetora de animais e funcionária do Casu – Hospital Veterinário, Glauciane Neves Moreira, que participou do resgate do Costelinha e dos demais cães da mesma família, incentiva a adoção responsável. “Temos muitos animais, cães e gatos, para doação. Todos estão saudáveis e castrados e isso representa uma grande economia para o novo dono, por isso convidamos as pessoas interessadas que venham conhecer esses animais. Como sabemos, há muitos benefícios para a saúde humana para quem tem um animal de estimação, pois eles nos fazem companhia, são carinhosos e são os nossos verdadeiros amigos. Vale a pena dar e receber amor dos amiguinhos de quatro patas”.

O resgate

Ao ser resgatado, Costelinha apresentava sinais de fraqueza e ferimentos, sendo o maior deles na região cervical do pescoço com cavidade profunda e miiase (bicheira). A equipe médico-veterinária do CASU iniciou o tratamento do ferimento, soroterapia e, com os resultados dos exames de sangue diagnosticando anemia severa foi necessário realizar uma transfusão de sangue urgente. O procedimento foi realizado com sucesso dois dias depois, quando apareceu o cão doador “Douglas”. ‘Essa transfusão foi fundamental para o restabelecimento de sua saúde e para salvar sua vida”, explicou a médica veterinária Juliana Furtado.

Após 1 mês e 20 dias do início do tratamento, o Costelinha continua internado, mas está com a ferida do pescoço quase que completamente cicatrizada. Ele chegou com o peso de 7 kg e já engordou, pesando atualmente 9,800 gramas e já foi adotado, esperando, apenas, a alta médica para ir para o novo lar.