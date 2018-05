Acidentes de trânsito caíram 22,6% no primeiro trimestre de 2018 em Caratinga

CARATINGA- O número total de acidentes de trânsito (com e sem vítima) caíram em Caratinga na comparação do primeiro trimestre de 2018 com o mesmo período do ano passado. A redução foi de 22,6%, com diminuição de 52 registros.

De janeiro a março de 2018 foram registrados 178 acidentes contra 230 nos primeiros três meses de 2017. As informações são da plataforma ‘Minas em Números’, que tem como fonte o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). O indicador expressa as incidências de acidentes de trânsito em determinado espaço geográfico, o quantitativo se divide em acidentes com vítima e sem vítima.

Os números expressam dados positivos em ambos os indicadores: por acidentes de trânsito com vítima – pessoas mortas, vítimas inconscientes ou feridos graves e leves – de janeiro a março de 2017 foram 103 registros. Já no mesmo período em 2018, foram 77 registros, ou seja, uma queda de 25,2%. Os dados de acidentes sem vítimas – pequenas colisões ou ocorrências em que não há feridos – a queda foi de 20,5%.

O PORTAL

O Portal Minas em Números foi criado em 2012, utilizando o software Qlik View, segunda maior ferramenta de Business Intelligence (BI) no mundo. Ele está hospedado na Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) e a responsabilidade é da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O número de acessos desde a criação é de 145.271, conforme a Seplag.

O objetivo inicial da ferramenta tecnológica era condensar informações do Estado para o Acordo de Resultados. Entretanto, o governo atual enxergou no portal a possibilidade de torná-lo uma ferramenta fundamental de transparência que pudesse auxiliar na gestão. Ajustes foram feitos para o aumento de funcionalidades, atendendo, principalmente, às demandas do Observatório da Segurança Pública Cidadã, referência na segurança pública para informações oficiais.

Ao acessar o portal, o internauta se depara com três grandes ícones: perfil regional, perfil municipal e painel de indicadores. A partir daí, a navegação se dá de forma didática e facilitada para se chegar aos números locais e regionais de temas como educação, administração pública, economia, emprego e renda, meio ambiente e infraestrutura, população e desenvolvimento, saúde e segurança pública. Há um extenso volume de informações para facilitar a vida de quem pesquisa ou busca explicação sobre as diferentes áreas governamentais.

MAIO AMARELO

Com o lema “Nós somos o trânsito”, foi lançada na quarta-feira (2), em Brasília, a quinta edição do Maio Amarelo, campanha internacional que chama atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes rodoviários matam 1,25 milhão de pessoas por ano, em todo o mundo, e são a principal causa de morte de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Do total de mortes, 90% ocorrem nas estradas de países de baixa e média renda, que detêm apenas a metade da frota de veículos do mundo.

No Brasil, de acordo com o DataSUS, mais de 37,3 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito das cidades e rodovias do país. O objetivo do Maio Amarelo é articular os órgãos de trânsito nos estados, como os Detrans, com a ação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Além das campanhas educativas, serão intensificadas, ao longo do mês, campanhas de fiscalização, como as blitzen de trânsito.

Em 2011, o Brasil aderiu ao programa das Nações Unidas chamado Década de Ação pela Segurança no Trânsito, um pacto global que prevê a redução em 50% do número de vítimas no trânsito até 2020. De lá pra cá, o Brasil conseguiu diminuir em 25% o número de mortes em acidentes automobilísticos.

