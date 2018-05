PRF divulga números da Operação Dia do Trabalhador

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caratinga divulgou na tarde desta quinta-feira (03) os números da Operação Dia do Trabalhador realizada na BR-116, no último feriado prolongado.

O inspetor da PRF Fernando Cézar informou que o número de acidentes foi reduzido, sendo apenas cinco, com agravante de terem duas mortes. Um dos acidentes fatais aconteceu em Ubaporanga, onde houve um atropelamento e o outro, uma colisão frontal perto de Engenheiro Caldas. “O número de acidentes foi baixo, mas as duas mortes deixa o saldo negativo na operação desse ano”.

A operação começou no último dia 27 e terminou no feriado do dia 1º, sendo mais de mil veículos fiscalizados, onde foram constatados três motoristas dirigindo embriagados e 15 veículos irregulares foram encaminhados ao pátio.

BALANÇO NACIONAL

No balanço final da Operação Dia do Trabalhador em todo o pais, a PRF registrou 90 mortes nas rodovias federais. O número é 2% maior que o registrado no ano anterior.

Os acidentes diminuíram. Em 2018, foram 907, ante 1.255 no ano passado, uma redução de 23%. Uma das infrações mais verificadas foi a de ultrapassagem irregular, 4.305 ao todo. Também foi verificado aumento de 37% nas autuações de falta de uso de capacete e 12% de crianças transportadas sem o uso da cadeirinha. Além disso, 915 condutores foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool.