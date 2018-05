Jovem é roubado e acredita que ‘amigo’ planejou a ação

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – No final da noite de terça-feira (1), um jovem teve roubados R$ 2.500,00 e um celular. O crime aconteceu na rua Geraldina Rezende Alves, bairro Novo Mundo, em São Sebastião do Anta. Porém a vítima acredita que toda ação foi planejada por um ‘amigo’.

A vítima, que reside em Imbé de Minas, contou que foi até São Sebastião do Anta em companhia de um amigo. Ambos estiveram em um bar e que esse amigo fez contatos com alguns conhecidos. A vítima estava com R$ 2.500,00 e que ao mexer no dinheiro, esse amigo ficou observando.

Por volta das 23h de terça-feira, a vítima, o amigo e duas jovens foram até a arquibancada do campo de futebol, mas logo na sequência, chegaram indivíduos encapuzados e foram logo anunciando o assalto. Conforme a vítima, um dos autores estava com uma machadinha e fez ameaças, já o comparsa alegou estar armado, mas não mostrou nenhuma arma. A vítima se viu obrigada a entregar dinheiro e celular. Ela comentou que chamou atenção o fato dos autores terem somente simulado segurar o tal amigo e que nenhum pertence dessa pessoa foi levada.

Ainda de acordo com a vítima, esse amigo é morador de Imbé de Minas e é usuário de drogas. Foi feito rastreamento, mas ele não tinha sido encontrado até o final dessa edição.