‘Mês de Maria’: Tendas poderão permanecer na Praça durante toda a festividade

CARATINGA– As festividades do ‘Mês de Maria’ fazem parte da tradição da igreja católica. As crianças fazem parte das coroações e após as celebrações, os fiéis participam das típicas barraquinhas. Como de costume, a Paróquia da Catedral utiliza o espaço da Praça Cesário Alvim, em frente à igreja, para instalação de tendas.

Em março deste ano, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac) revisou as diretrizes de uso e preservação do conjunto arquitetônico da Praça Cesário Alvim, que disciplinam a promoção de eventos no local e a permanência de tendas, sendo o período permitido de uma semana. Em entrevista ao DIÁRIO, o presidente do Conselho, Lysias Leitão havia explicado o que foi deliberado pelos conselheiros sobre esta questão. “Definimos que é possível fazer eventos, dependendo do porte, sendo encaminhado solicitação de alvará à Prefeitura e que, por sua vez, encaminhe ao Conselho caso a caso para uma discussão. Não poderão ficar barracas de um evento para o outro; monta-se para determinado evento e posteriormente, desmonta-se imediatamente. Se houver evento na outra semana, monta-se novamente”.

No entanto, o Compac decidiu abrir uma exceção para o ‘Mês de Maria’, considerando que o evento, como o nome já faz referência, é realizado ao longo do mês e seria inviável desmontar as tendas a cada semana. Além disso, segundo o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, as barracas montadas atenderam às exigências, com técnicas que não danificam as pedras portuguesas.