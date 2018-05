Compac aprova projeto de restauração do Cine Brasil

Sentença proferida em julho de 2017 determinou que projeto deveria passar previamente por aprovação do Conselho. Agora, decisão final cabe ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais

CARATINGA- Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (3), o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), aprovou, por unanimidade, o projeto de restauração do Cine Brasil, apresentado pelos proprietários. No entanto, o Compac sugeriu que se inclua no projeto original a instalação de banheiros e acessibilidade.

A proposta é de três pavimentos, sendo o segundo reservado a um memorial. Segundo informações extraoficiais, a família pretende destinar este espaço para compartilhar lembranças do cinema de Caratinga, da Petisco & Mara, a história de Wantuil Teixeira de Paula e inclusive sua relação de amizade com o ex-vice-presidente da república José Alencar.

A deliberação se deu após decisão de segunda instância proferida em julho de 2017, que reconheceu o tombamento do imóvel e determinou a elaboração de projeto de restauração da edificação à situação em que se encontrava por ocasião da notificação de tombamento, por profissionais habilitados, observadas as exigências técnicas e mediante prévia aprovação pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga, bem como na execução da restauração integral, conforme o projeto aprovado, no prazo de 12 meses a contar da aprovação. A empresa ainda deverá conservar e preservar o imóvel, após a sua restauração, dando-lhe “destinação compatível com suas características culturais”.

Agora, a empresa ré deverá encaminhar o projeto e o parecer do Compac ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), para apreciação e decisão final.