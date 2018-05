Parabéns seu Zé

Nascido na região de Sacramento, córrego que pertence a Santana do Tabuleiro, distrito de Raul Soares, no dia 20 de Abril de 1915, o senhor José Porfírio da Fonseca é a história em pessoa. Aliás, que pessoa. Um exemplo de vida não só para seus familiares. Mas, pra quem tem o prazer de lhe conhecer. Ele teve mais quatro irmãos, foi educado por um pai muito severo que viveu até os 111 anos. Seu Zé agora chega aos 103 muito bem vividos, segundo ele, pois esbanja vitalidade e uma memória invejável até para muitos que se quer chegaram a metade da idade dele.

Nascido e criado na zona rural, serviu o exército por 11 meses em 1937 em São João Del Rey e Santos Dumont. Do primeiro casamento em 1935, seu Zé teve quatro filhos. O mais velho está com 82 anos mora ao lado. Do segundo casamento mais nove. A caçula com 59 anos também não mora longe.

Cercado de carinho por filhos, netos e bisnetos, senhor José Porfírio recebe a todos em sua casa no córrego do Sacramento. Aliás, faz questão de dizer que a estrada que da acesso a sua casa, a lavoura de café, o terreiro e tudo que existe em volta, foi aberto no braço. Sem ajuda de máquina alguma. Até mesmo a escola da comunidade foi construída por ele. Outro grande exemplo. Afinal, tendo frequentado um banco de escola por apenas 90 dias, ainda assim sempre soube da importância da educação para todos. Seu Zé não foi apenas um trabalhador rural.

Foi exímio construtor de carro de boi, um dos poucos meios de transporte da época. Puxando pela memória impressionante, foram exatos 60 carros construídos. O último aos 100 anos de idade. Mas, o incansável seu Zé construiu também 150 engenhos e 170 moinhos de água. Segundo seus netos e filhos, ainda gosta de capinar pelo menos em torno da casa onde mora com a família. A receita para tanta vitalidade, seu José Porfírio da a dica: nunca fumou, sempre comeu bem e trabalhou muito. O resto, entrega nas mãos de Deus que Ele sabe o que faz.

Conversar com ele é uma verdadeira aula de vida. Parabéns seu Zé!