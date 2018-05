Três passos pra você ter qualidade de vida

1- Se exercite!

Eu sei que você vai pensar: “já estou cansado de saber disso”, porém é impossível ter qualidade de vida no trabalho e com a família, sem que você tenha energia e disposição todos os dias. Já se sentiu cansado no fim do dia, a ponto de só comer, ver TV, olhar o celular e depois dormir? Isso não é saudável e não é a vida que você nasceu pra ter.

Tudo começa na sua saúde! Exercícios físicos produzem endorfina e serotonina, hormônios que te trazem bem estar, mais harmonia em casa e felicidade no trabalho. Além da disposição que você passa a ter do início ao fim do dia sem ficar exausto a ponto de não dar atenção para sua família e de tirar o fim de semana pra dormir.

2- Trabalhe com aquilo que você tem paixão! Isso não é balela ou uma filosofia qualquer, é comprovado que grande parte das pessoas que têm depressão hoje, estão trabalhando com algo que não acreditam, acordam reclamando de como será toda semana, odeiam a segunda-feira, e o domingo a noite é sempre um martírio.

Não tem como ser realizado e ter qualidade de vida quando se vive 8 horas por dia fazendo algo que não gosta.

Se você ainda não sabe o que gosta, procure ajuda para entender e identificar qual é o seu propósito de vida. O dia em que você encontrar o propósito de estar aqui neste mundo, você se sentirá completo e o trabalho será um hobby.

3- Se cobre menos e se dedique mais!

Estranho não é? Isso é possível? Sim!

Cobrança não necessariamente vai gerar ação da sua parte, pelo contrário, pessoas que se cobram excessivamente, são tão exigentes que não conseguem colocar nada em prática. Portanto pare de se comparar ao outro, o que ele faz ou os resultados que tem. Faça o SEU melhor, seja a melhor versão de você mesmo! E não a melhor versão do outro.

Dê o SEU melhor hoje.

Acorde amanhã e dê o SEU melhor novamente.

Com isso você terá muito mais resultados do que uma pessoa que se planeja tanto, se cobra todos os dias, mas não faz nada!

E então, que dia você vai começar a colocar isso em prática pra ter a vida que tanto sonha?