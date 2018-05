Escola Professor Jairo Grossi promove Mostra de Conhecimentos

CARATINGA – Estudantes do 4º ano do ensino fundamental da Escola Professor Jairo Grossi participaram da II Mostra de Conhecimentos, promovida pelo colégio. O evento teve como tema ‘Alimentar a Vida- Somos o que comemos’. A Mostra foi realizada no auditório Celso Simões Caldeira, no Campus I do UNEC, na última sexta-feira (27/04).

Para a professora Elizangela Araújo a iniciativa foi considerada de suma importância para o desenvolvimento do aprendizado dos estudantes. “Sabendo que o mercado propicia produtos saborosos, mas que muitos trazem consequências à saúde. Aproveitamos a oportunidade para falar sobre a importância da alimentação saudável. Trabalhamos tipos de alimentos, conservação, importância e higiene.”

O mesmo pensamento tem a professora Juselia Maria, também com participação direta no desenvolvimento dos trabalhos. “A alimentação saudável está diretamente ligada à nossa vida. Se a gente se alimentar bem, vamos ter uma vida longa. Temos que rever nossos hábitos. E começando desde pequeno com os alunos, vamos conscientizá-los dessa importância.”

O projeto contou ainda com a participação dos pais. Além de auxiliar nos preparativos para o evento, eles puderam aprender um pouco com os próprios filhos. É o caso de Sara Silva, mãe de uma das alunas da escola. “O tema da minha filha, que é do 4º ano, foi sobre alimentos construtores, e já estão sendo aplicadas algumas práticas aprendidas através do trabalho em casa. Ela já sabe da importância da alimentação adequada, e da importância dos alimentos para o crescimento e a vida saudável.”

Já Alexandre Moreira de Almeida, que também é pai de uma das alunas da Escola Professor Jairo Grossi, preferiu lembrar-se da citação de um importante pensador. “Como dizia o pensador Hipócrates: que teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento”. Fazendo uma alusão à importância da alimentação adequada.

Os estudantes se dividiram em grupos e desenvolveram trabalhos especiais sobre tipos e categorias de alimentos. As atividades são tidas como elementares para o desenvolvimento do aprendizado, que será levado por eles, a maioria com idade entre 10 e 11 anos, para a vida inteira. É o caso de Murilo Miranda Rodrigues Azevedo. “Eu aprendi muito sobre a importância da higienização dos alimentos,” diz.

Situação semelhante da pequena Maria Clara Alves. “Gostei muito de falar para as pessoas sobre o nosso trabalho, que é sobre higiene e segurança alimentar, higiene pessoal e higiene do ambiente. Aprendi que temos que lavar as mãos do jeito correto”, concluiu.