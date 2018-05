Grupo Uni e Paz inaugura maior clínica médica e odontológica do leste mineiro

CARATINGA – Comodidade, amplo espaço, modernidade, acessibilidade e muito mais em dois mil m² de construção, ocupando quatro andares do edifício que fica na Rua Coronel Pedro Martins (Rua do Correio), número 50. Esse é o endereço da Uni e Clínica, o mais novo empreendimento do Grupo Uni e Paz. O projeto arquitetônico foi realizado pela Foco Saúde, da empresária Fernanda Salim. É a maior clínica médica e odontológica do leste mineiro, equipada com 24 consultórios médicos e aparelhos de última geração para exames simples e complexos.

Atualmente o grupo possui 20 mil associados, que contando com seus familiares, chegam a aproximadamente 60 mil pessoas beneficiadas com o plano assistencial, que atende toda microrregião de Caratinga, inclusive zona rural, chegando também próximo à Ipatinga e Governador Valadares.

Na última sexta-feira (27/04) foi realizado um coquetel de inauguração com a presença dois diretores da clínica, profissionais da saúde, autoridades, amigos e familiares. A benção foi ministrada pelo padre Moacir Ramos.

O diretor Márcio Eduardo Costa demonstrou sua satisfação com o novo empreendimento ao agradecer de forma emocionada a todos. “Nosso objetivo é atender cada vez melhor nosso associados, levando qualidade de saúde, por isso estamos entregando a Uni e Clínica para Caratinga e região”.

A também diretora Larisse Emanuele Barbosa Pereira, ressaltou que é um momento muito importante para o Grupo Uni e Paz. “É a realização de um sonho junto com nossos parceiros e a Uni e Clínica está chegando para atender todo nosso público com saúde de qualidade”.

Paulo Andrade, que também faz parte da diretoria, disse que sonhos são realizados através de um trabalho sério, com ética, respeito e responsabilidade social. “Em nome do Grupo Uni e Paz, agradeço a todos colaboradores e prestadores de serviços internos e externos da empresa, e dizer que juntos conseguiremos continuar levando para Caratinga e região uma saúde de qualidade com respeito ao ser humano”.

ESTRUTURA DA CLÍNICA

A gerente administrativa Lorena Soares explicou que a demanda do Grupo Uni e Paz tem aumentado muito, por isso a necessidade de um novo espaço para atender com maior comodidade aos associados. “A nossa intenção é dobrar os atendimentos e aqui temos o centro de diagnóstico, já temos o posto de coletas funcionando, raio-x digital com ultrassonografia, eletroencefalograma e outros”, listou. Segundo ela, outra preocupação do grupo é garantir, além de qualidade no atendimento, o menor custo para o associado.

Mais um benefício da Clínica é a rapidez na entrega dos laudos dos exames ambulatoriais, que são entregues em poucas horas. Lorena enfatizou que o grupo é segmentado, tendo área clínica, farmácia e plano funerário.

Para quem deseja fazer o plano junto ao Grupo Uni e Paz, basta comparecer à matriz na Raul Soares, 205, ou ligar no telefone (33) 3321-5139 e solicitar a visita de um dos consultores.