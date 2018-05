Acidente na MG-425 deixa um morto

VARGEM ALEGRE – Um acidente ocorrido na tarde domingo (29/04) na MG-425, trecho que corta o município de Vargem Alegre deixou um morto, motorista Vagner Gonçalves de Oliveira, 42 anos. Ele dirigia um veículo Santana.

Populares acionaram a Polícia Rodoviária Militar e informaram sobre o acidente na estrada que liga Vargem Alegre a Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho. A guarnição chegou ao local e constatou que o veículo estava capotado e a vítima ainda estava dentro do Santana. Conforme a Polícia, testemunhas disseram que o automóvel estava numa velocidade incompatível com a via, pois se trata de estrada de terra e tem poeira em excesso e trânsito de animais. Segundo soldado Barbosa, há indícios que o condutor perdeu o controle da direção, o Santana subiu em um barranco, colidiu contra uma árvore e um poste, vindo a capotar.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e irá emitir laudo apontando as causas do acidente. Após o trabalho da perícia, o corpo foi entregue ao serviço funerário.

O sepultamento aconteceu na segunda-feira (30/04) em Vargem Alegre. Vagner é filho de Lesbon Marcelino, ex-prefeito daquela cidade, e nas últimas eleições ele concorreu ao cargo de vice-prefeito na chapa que tinha Batista do Zizinho como candidato a prefeito.