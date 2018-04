PAINEL 29-04-2018

Café

A semana foi de alta no mercado de café. Os contratos na ICE Futures US em Nova Iorque oscilaram bastante, mas foram somando ganhos no decorrer dos dias. Os com vencimento em julho próximo acumularam 470 pontos no período. Na sexta-feira foi o dia de maior alta, 275 pontos. Enfim, bons ventos para o cafeicultor.

Café II

O dólar também trabalhou em alta frente ao real e as ofertas no mercado físico brasileiro subiram lentamente ao longo da semana. Produtores que já estavam com lotes oferecidos no mercado aproveitaram para vender seus lotes e fazer “caixa” para as despesas de colheita.

A maturação do conilon está atrasada, impedindo o início da colheita em muitas regiões produtoras. A necessidade imediata de café para o mercado interno brasileiro estimulou os negócios, empurrando os preços do conilon para a faixa entre 330 e 350 reais.

Café III

Os preços do arábica também reagiram em todos os mercados. Primeiro foram os de melhor qualidade, limpos em tipo e graúdos, que já na quarta-feira voltaram a ser comercializados acima dos 450 reais. Os demais, de bebida mais fraca, mais baixos em tipo ou de safras anteriores, subiram mais devagar. Na sexta-feira (27) com alta mais consistente em Nova Iorque, não houve mais negócios com arábicas, mesmo os fracos em bebida, abaixo de 400 reais a saca. Em Manhuaçu já foi negociado um lote colhido nesta safra de 60% de cata a 390 reais.

Café IV

Os operadores vão se conscientizando que sem estoques governamentais e depois de três anos seguidos de problemas climáticos, aliados ao bom desempenho de nossas exportações em 2014, 2015 e 2016, o que resta de estoques em mãos da iniciativa privada deverá ser usado em maio e junho, para abastecer nosso consumo interno e exportações. Portanto restará muito pouco café da safra atual para complementar os embarques dos primeiros meses do novo ano-safra brasileiro, que se inicia em julho.

Café V

Na bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 20, até o fechamento desta sexta-feira (27), subiu nos contratos para entrega em julho próximo 470 pontos ou US$ 6,22 (R$ 21,51) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE fecharam no dia 20 a R$ 530,76 por saca, no dia 27, a R$ 559,89. Nesta sexta-feira, nos contratos para entrega em julho a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 275 pontos.

Política

O governo de Minas Gerais vem causando um grande estrago nas contas públicas. A falta dos repasses do IPVA, transporte escolar e ICMS como vem pregando algumas prefeituras, estão deixando os administradores apreensivos de quando tudo isso acabará. Se o governador Fernando Pimentel tinha alguma intenção de reeleição? Esqueça! Pode buscar o plano B!!!

Adalclever

O presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes acatou o processo de impeachment de Fernando Pimentel e pelo visto fez o governador aterrissar no mundo real! Num almoço entre os dois em Uberlândia, notou-se um clima de cordialidade, mas pelo visto o presidente do parlamento deu foi o tom da toada.

Adalclever II

Na mídia da capital mineira os comentários são de que Adalclever estaria insatisfeito pela indicação do chefe da casa civil para TCE, Marco Antônio Resende, e a não escolha do ex-presidente Lula como orador da solenidade de entrega da medalha da inconfidência. Por último é a escolha da ex-presidente Dilma Rousseff para disputar vaga ao senado por Minas Gerais, já que Adalclever era o possível candidato único a uma disputa ao senado da chapa PT-PMDB. Como Pimentel colocou água na sopa de Adalclever, agora foi a vez de Adalclever colocar pimenta na feijoada de Pimentel! Boa refeição aos dois, em Uberlândia!

Lula

Em se falando em Lula, sua prisão faz hoje 19 dias! Para quem falou que Lula nunca seria preso, terça-feira completará três semanas. Se alguém acha que o Brasil não mudou, acorda! Está mudando, devagar, mas as coisas estão acontecendo.

Paulo Maluf

Para quem ludibriou a justiça por três décadas como deputado esperto Paulo Maluf quanto que vale uma dia de cadeia para ele? Quem acompanhou por trinta e poucos anos a notícia de corrupção de Maluf e vê-lo ser preso mesmo por alguns dias, não acredita que o país está mudando? Ele está velho sim, mas as velhas raposas ou encolhem as mãos, ou xilindró!

Novas raposas

Será que a saída das velhas raposas dará espaço a novas raposas ou a novos políticos? Tenho lá minhas dúvidas, tudo depende do judiciário também fazer as mudanças internas.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington, através do programa da Cemig “Campos de Luz”, inaugurou na sexta-feira (27) a iluminação do campo de futebol do distrito de Santa Luzia. O prefeito em visita aos distritos tem sido cobrado por melhorias das estradas rurais de Caratinga que se deterioraram ao longo dos anos por falta de melhorias. Se só as áreas rurais não tiverem estradas de qualidade, é certo que os custos dos produtores rurais se elevam dificultando a concorrência com produtores de outras cidades e região.

Bem Imaterial

Para quem achou que o debate do estacionamento na frente da Catedral estava esquecido e ponto, engana-se. Uma vitória do Monsenhor Raul Mota e dos católicos. A edição do DIÁRIO 6.675 comenta sobre a sessão da Câmara, que ficou lotada pelos católicos pedindo que as atividades religiosas sejam um patrimônio cultural imaterial do município. Se no Conselho Cultural o pensamento é um, na Câmara é outro, e os vereadores votaram em peso no pedido dos católicos.

Jogos escolares

Amanhã começam os jogos escolares da região. Em todo estado são 49 sedes e Caratinga é uma delas. Segundo o setor de Esporte, serão 33 escolas de 19 municípios da região competindo na santa terrinha em várias modalidades esportivas. Parabéns às professoras Lara Maia e Juleny Leite pelo bom trabalho que a equipe de Esporte vem desenvolvendo na santa terrinha e sucesso nos jogos escolares.

Mauro Lopes

O deputado majoritário de Caratinga Mauro Lopes está na região e visita neste final de semana as cidades Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Entre Folhas e Fernandes Tourinho. Os comentários são que as obras e benefícios que o deputado traz para as cidades, são demonstração de força do representante da região na Câmara dos Deputados.

Mauro Lopes II

Os convites para comemorações do aniversário do MDB dia 19 em Caratinga já estão sendo distribuídos, e o deputado fará uma grande concentração política na cidade como demonstração de força do partido. A reunião será no salão da UNEC I, a partir das 14h.