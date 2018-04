CASU inicia vacinação contra Influenza para colaboradores

Para o Ministério da Saúde a vacinação contra a gripe é a estratégia mais importante para evitar novos surtos da doença

CARATINGA – O CASU – Centro de Assistência à Saúde FUNEC iniciou na sexta-feira (27), a vacinação contra Influenza imunizando, primeiramente, os colaboradores do Hospital Irmã Denise.

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza é uma estratégia do Ministério da Saúde para diminuir o impacto da gripe em todo o país.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde do CASU – Hospital Irmã Denise, enfermeira Paula Botelho, a vacinação contra a gripe é a estratégia mais importante para evitar novos surtos da doença. “A Secretaria Municipal de saúde disponibilizou as doses de vacina possibilitando ao CASU imunizar todos os seus colaboradores, dentre eles os profissionais de saúde, que fazem parte do grupo prioritário, pois estão em contato direto com o paciente, o que aumenta o risco de contágio. O intuito é estar protegendo nossos colaboradores contra três tipos de influenza, sendo eles o H3N2, o H1N1 e o influenza do tipo B Yamagata. A meta é imunizar todos os colaboradores do CASU – Hospital Irmã Denise, do CASU – Hospital Veterinário Joaquim Felício, do CASU – Centro de Reabilitação FUNEC e do CASU – Instituto Social I e II”.