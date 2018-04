Acadêmicos da Psicologia participam de ‘Noite Filosófica’

CARATINGA– O Curso de Psicologia do UNEC, através da disciplina “Filosofia e Formação do Pensamento”, ministrada pelo professor Walber Souza, promoveu na noite do dia 20 de abril no NUDOC (Núcleo de Documentação e Estudos Históricos) uma “Noite Filosófica”, que contou com a participação assídua dos acadêmicos do 1º período do curso.

O evento foi organizado pelo professor Walber Souza, que também é colunista do DIÁRIO, foi divido em dois momentos, sendo, duas palestras. A primeira proferida por Marcos Alves Barbosa Neto, advogado e membro da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM) com o tema: “É possível ser ético sendo politicamente correto?”; e a segunda com o tema, “Cultura da mediocridade” foi articulada por Luís Antônio da Costa, que é mestre em Educação pela UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) e professor de Filosofia e Sociologia da Escola Professor Jairo Grossi. Logo após cada palestra um tempo ficou em disponível para perguntas aos palestrantes.

O objetivo do evento foi promover, através das palestras, uma discussão sobre as condições éticas e culturais que permeiam a sociedade e o meio acadêmico; bem como, estimular o debate saudável das mais diversas formas de pensamento.

Para finalizar, foram distribuídos (sorteados) alguns livros entre os estudantes, como forma de estimular a leitura, a pesquisa e o gosto pelo conhecimento.