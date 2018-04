Alunos do curso de Administração da Doctum Caratinga são selecionados em processo seletivo da empresa FRICAL

CARATINGA– Aconteceu nas últimas semanas o processo seletivo da empresa FRICAL, que teve como objetivo contratar profissionais para compor sua equipe de Call Center. O processo contou com a presença de 28 participantes, entre eles acadêmicos cursando diferentes períodos, e com experiências diversas, em especial a área de vendas.

Entre as 12 vagas que serão preenchidas nos próximos dias, três participantes foram selecionados até o momento, sendo que, dois são alunos do 1º período do curso de Administração das Faculdades Doctum de Caratinga: a aluna Cibele Alexandra Alcides e o aluno Hiendrick Frederick de Oliveira.

Cibele Alexandra foi a primeira selecionada, e apesar dos concorrentes se mostrarem mais experientes que ela, Cibele mostrou que as Faculdades Doctum de Caratinga, qualifica seus alunos para o mercado de trabalho, desde os períodos iniciais. Em destaque o curso de Administração que foi fundamental em sua seleção no cargo disputado. Cibele foi convidada para assumir a função, no dia 09 de abril, e nessa segunda-feira, dia 16 de abril, Hiendrick foi o 3º convocado e iniciou suas atividades na empresa.

O processo seletivo aconteceu na ACIC, no dia 18 de março, onde os especialistas em recrutamento, Brendha Boaventura e Thainá Costa, utilizaram dinâmicas e entrevistas para avaliar o perfil de cada um dos participantes. Segundo Cibele, o fato de estar cursando Administração, valorizou muito seu currículo, e apesar de estar no 1º período, o conteúdo estudado foi de grande importância durante as entrevistas que participou, e destaca, “Eu não tinha experiência em vendas, e este era um dos requisitos para o cargo pretendido, entretanto, acredito que estar cursando Administração e a minha expectativa de crescer profissionalmente, enfatizou meu perfil ao ser selecionada”. Para Hiendrick, ter sido selecionado, foi muito gratificante, e disse “fico muito feliz por a empresa FRICAL ter aberto as portas para nós, jovens com pouca experiência profissional, mas com muita vontade de ingressar no mercado de trabalho querendo dar um passo à frente”.

Segundo Brendha, no processo de seleção é aplicado a teoria do CHA, muito conhecida no mundo corporativo e extremamente, eficaz para avaliação de suas competências. Através dela tomamos como base o seu *C*onhecimento sua *H*abilidade e *A*titude. Com essas características os candidatos selecionados, tendem a superar nossas expectativas, e destaca: “Cibele e Hiendrick, apesar da pouca idade demonstraram muita maturidade diante as adversidades impostas e por isso compõe nosso time de profissionais. Acredito que o conteúdo adquirido por eles em sala de aula contribuiu para sua tranquilidade e segurança enquanto nos apresentavam seu conhecimento”.

Carlos Bitencourt, coordenador do curso de Administração das Faculdades Doctum de Caratinga, destacou sua satisfação ao receber a notícia que dois de seus acadêmicos, ingressantes nesse 1º período de 2018, já se colocam dispostos no mercado de trabalho, junto a empresa FRICAL de Caratinga. “Eu como coordenador de curso, fico imensamente feliz, e muito agradecido, pois a gente vê os resultados sendo plantados e colhidos através desses acadêmicos, que se destacaram pelo perfil diferenciado, na qualidade do desenvolvimento de seu trabalho, na postura, na sua condução, que fez com que alcançassem de imediato o seu acesso ao mercado de trabalho. O curso de Administração da Doctum busca inserir seus acadêmicos mercado, no entanto esse mercado é competitivo e os alunos precisam estar preparados para isso, eles precisam deter um diferencial competitivo que os faça realmente alcançar esse seu melhor resultado, e o nosso curso aqui da Doctum, oferece essas ações aos alunos, desde o 1º período, buscando transformá-los, prepará-los realmente para inserção diante do mercado de trabalho. Então, eu como coordenador de curso, não tenho dúvidas que isso par nós, é uma vitória, uma conquista e de que outros estarão aptos para também alcançar novos espaços diante desse mercado de trabalho”.