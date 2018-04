Os alunos do projeto América Vôlei jamais irão esquecer esta semana. Especialmente a quarta-feira, dia 25 de abril. Afinal, não é todo dia que se tem “aula” do seu esporte preferido com um atleta profissional que joga a competição mais importante do país num dos clubes de maior torcida do mundo. Meu amigo Rodrigo Ribeiro, levantador do Corinthians na Super Liga Nacional de vôlei, tirou o dia para se dedicar a passar um pouco de seus conhecimentos e experiência para mais de 80 meninos e meninas do projeto. Os alunos recebem treinamentos diários orientados pelo técnico Gilson Bispo, um dos mais competentes do Brasil na formação de atletas. Aliás, o principal responsável pela formação do próprio Rodrigo. Os garotos adoraram a novidade e aproveitaram cada minuto ao lado do levantador do Corinthians. Sem dúvida, uma demonstração de humildade e generosidade do caratinguense com passagens pelos maiores clubes do Brasil, e com 13 edições de Super Liga no currículo. Rodrigo que aceitou a missão de ser embaixador do projeto América Vôlei, numa rápida palestra para os jovens contou um pouco de sua trajetória, deu conselho e ainda diz que sempre sonhou em ver uma iniciativa como essa em sua cidade. A diretoria americana agradece o apoio do craque e se diz orgulhosa de tê-lo no quadro de associados. Valeu Rodrigo!

Mineiros em duas frentes

Uma das coisas que mais se ouve no começo da temporada é a importância do elenco para brigar por títulos em diversas competições. Dos três grandes de Minas, cada um dentro de suas possibilidades estão tentando fazer exatamente isso. O América tem como grande objetivo a permanência na primeira divisão é claro. Mas, não é impossível sonhar em brigar por uma vaga na Sul-americana. Segunda-feira, contra o Vitória, é jogo pra vencer.

O Atlético que está na briga pela Copa do Brasil, além do Brasileirão, não conta com um elenco tão recheado como de outros tempos. Porém, tem um time com bons jogadores. A disputa pelo brasileiro, que não conquista desde 1971, é mais dura. A concorrência é maior. Este final de semana por exemplo tem o líder Corinthians pela frente é claro o favoritismo é todo do time de Fábio Carille. Entretanto, em casa a torcida irá cobrar uma postura ofensiva diante de um adversário que adora contra atacar.

O Cruzeiro goleou a La U por 7 a 0. Confesso que o placar me surpreendeu. Até porque foi construído com merecimento. O time chileno foi atropelado de uma forma que não esperava. As coisas ficaram ainda melhores para a Raposa depois de ficar com dois jogadores a mais. Por outro lado, no Brasileirão o time Celeste ainda está devendo. Nenhuma vitória, nem gol. Domingo, contra o Internacional no Beira Rio, é uma boa oportunidade de aproveitar o momento instável do Colorado.

Flamengo pressionado

O Rubro Negro carioca está em segundo no seu grupo da Libertadores. No Brasileirão tem um empate e uma vitória. Fosse um outro clube não seria motivos para crise. Porém, num clube que gastou milhões em contratações e conta com um dos elencos mais caros do Brasil, é motivo de sobra para alguns torcedores protestarem na ida e na volta do time. Os alvos preferidos realmente estão devendo. Arão, Diego e o presidente Bandeira de Melo.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br