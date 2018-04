Feira de Saúde movimenta o centro de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – A prevenção é o melhor remédio para se ter vida saudável. Essa afirmação é tão verdadeira quanto o fato de o corpo humano precisar quase que apenas de bons hábitos para se manter saudável e recuperar a saúde quando adoecido. “Focados nessas ideias, de prevenção, é que realizamos a Feira de Saúde na noite de ontem”, disse a vice-prefeita Drª Sabrina Corrêa que, durante o evento prestou atendimento a crianças do município.

Ela estava acompanhada de uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Assistência à Saúde – Nasf e da Secretaria de Saúde, de Bom Jesus do Galho, além de profissionais do Centro de Assistência à Saúde Unec (Casu). Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, psicólogos, educadores físicos e nutricionistas compuseram a equipe de atendimento ao públicos.

A Feira de Saúde, que proporcionou atendimento gratuito à população, desde atendimento médico até aferição de pressão arterial, exames de glicemia e outros procedimentos, também ofereceu atividades físicas coordenadas pelo Nasf.

A equipe orientou o público quanto à necessidade dos exercícios, da alimentação balanceada, da ingestão de água, das noites de sono bem dormidas e sobre os cuidados com a exposição ao sol nos períodos mais críticos, entre 10 e 15 horas.

Ao todo, cerca de 50 pessoas trabalharam na realização da Feira, que atendeu cerca de 100 pessoas de todas as idades. O evento foi organizado pela enfermeira Gianni Sandra, coordenadora do programa de Atenção Básica à Saúde. De acordo com a estimativa da organização do evento, mais de 500 pessoas prestigiaram a Feira, que alcançou seu objetivo, orientar o público sobre como se prevenir de doenças como a dengue.

Em seu stand, a Secretaria de Saúde promoveu uma sessão de vacinação contra a gripe.

Segundo o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, que prestigiou o evento ao lado da sua esposa, a primeira-dama Dayse Cecília Mendes Tostes, a Feira é muito importante pelos conhecimentos que proporciona à população. “Por meio do envolvimento com essas ações, as pessoas ficam mais estimuladas a cuidar do seu bem-estar”, observou o chefe do Executivo.