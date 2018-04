Primeiro encontro de egressos do curso de Ciências Contábeis da Doctum – Turma de 2002

Nos dias 21 e 22 de abril, aconteceu no Haras Princesa da Serra, em Piedade de Caratinga, o I encontro de egressos do curso de Ciências Contábeis da turma de 2002, das Faculdades Doctum de Caratinga

CARATINGA- Ao longo dos seus 60 anos de existência do curso e milhares de formados, nunca houve a inciativa para a realização de um evento como esse. Foi a partir do grupo de redes sociais, criado por Jean de Oliveira Silva, egresso da turma de 2002, que surgiu a ideia.

Porém, a proposta inicial da criação do grupo não foi exatamente essa, segundo Jean, em 2015 o grupo foi criado com intuito de reunir o máximo de pessoas através de redes sociais, com o propósito de informar e pedir orações, à sua filha que havia nascido com síndrome de Down e um problema no coração, e que deveria passar por uma cirurgia ao completar 6 meses de idade. Entretanto o grupo tomou uma proporção maior que o esperado, reunindo virtualmente 30 dos 50 alunos que se formaram.

Com a interação desses amigos, há cerca de 2 meses, surgiu a ideia da realização do encontro dessa turma, e após 16 anos de formados, a comissão organizadora, composta por Maria Bernadete de Moura, Carlos Eduardo dos S. Marusic, Lázaro Daniel Rosa Dias, Hudson Clayber Soares e Márcio Cecílio Venâncio, praticamente os mesmos membros da comissão de formatura, iniciou o planejamento do “I Encontro – Turma de 2002 de Contábeis”.

Desde a formatura, cada colega seguiu seu caminho, e poder reencontrá-los e conhecer melhor esses caminhos seguidos, foi a motivação para esse encontro. Alguns se mudaram para outras cidades, outros estados, e até para outros países, entretanto nem todos seguiram atuando na área da Contabilidade. Contudo todos eles cumpriram com a proposta da missão da Rede de Ensino Doctum, que é “Transformar a vida das pessoal pela educação”, já que todos se encontram atuantes em suas comunidades.

Os anos de faculdade, marcou a vida não apenas os ex-alunos, mas também funcionários, professores, e o ex-coordenador do curso Lysias Leitão, que coordenou o curso de Ciências Contábeis naquele período. Lysias, destacou a satisfação por ter sido coordenador dessa turma, e a gratidão por saber que todos se beneficiaram do aprendizado do curso, seja em suas vidas, ou em suas carreiras. O professor Roberto Fully manifestou a importância que essa turma teve em sua formação docente, e disse: “eu aprendi muito mais com vocês, do que certamente eu ensinei com teoria contábil, e tenho maior orgulho de ter vocês como amigos de vida, e que alegria eu tenho quando encontro com vocês, e vejo que se tornaram profissionais, formadores de opinião, isso é fundamental para nós como docentes”. E Flávia Bastos, atual diretora da Unidade de Caratinga, que há 16 anos atrás, trabalhava no setor de atendimento na secretaria, também lembra com muito carinho dos alunos dessa turma.

O encontro contou com a presença de egressos de Caratinga, Manhuaçu, Ipatinga, Ipaba, Governador Valadares e outras cidades da região. Estiveram presentes 80 pessoas, entre ex-alunos e suas famílias, sendo 22 egressos da turma. A programação de dois dias possibilitou receber a todos, com suas famílias. O primeiro dia, iniciou às 10 horas, seguiu com almoço, recreação à tarde e luau à noite. O segundo dia foi a famosa “Paiada”. Após um fim de semana muito agradável, Márcio Venâncio relata: “Este encontro, após 16 anos deixa o meu coração feliz ao reencontrar os amigos de graduação, afinal foram 4 anos vividos juntos em busca de um sonho, de um objetivo. E depois desse tempo passado, ver que estão todos vivos, encaminhados cada qual na sua vida pessoal, profissional, religiosa, com família ou individualmente, mas todos buscando seus objetivos. Foi uma oportunidade muito boa, de vermos que nossa turma, rendeu frutos, individual e coletivamente, que foi essa amizade”.

O sucesso do 1º encontro, resultou na ideia do 2º encontro, que irá acontecer ainda neste ano de 2018, a comissão organizadora espera um número maior de participantes, em um “Encontrão Anual”, sugerido para acontecer a partir de 2019. Buscando cada vez mais o fortalecimento dessas amizades é o crescimento individual para que todos possam continuar firmes em suas missões

Cristina Osório, egresso da turma, não pôde estar presente, no encontro, pois não se encontrava no Brasil, no entanto, já aguarda ansiosa o próximo encontro, para estar ao lado de grandes amigos, e destaca: “há 20 anos atrás, tive a feliz sorte de escolher o curso de Ciências Contábeis para minha vida. Já trabalhava na área e foi muito importante para meu futuro. Desde então, nunca mais saí! Conheci pessoas maravilhosas que tenho um carinho enorme até hoje. Pessoas que no dia a dia sei que posso contar, tirar dúvidas e compartilhar todos os momentos. Optei por trabalhar em empresas de grande porte na Grande Vitória e graças ao curso nunca fiquei desempregada, e hoje consegui uma estabilidade financeira”.

Segundo Carlos Marusic, “a FACICOM – Faculdade de Ciências Contábeis, hoje, Faculdades Doctum de Caratinga é uma instituição que eu amo, e tenho um carinho muito grande por todo corpo docente. Atualmente sou consultor de negócios da Ford, não tive a honra de trabalhar no ramo da contabilidade, porém o curso foi de amplitude total para o meu crescimento profissional, agreguei todo conhecimento adquirido no curso, em meu trabalho na Ford, empresa que estou desde 2004. Em 2012 fui contemplado por ficar entre os 50 melhores vendedores da Ford no Brasil, sendo esse o ponto ápice da minha carreira profissional. No qual tive oportunidade de ter professores maravilhosos, e amigos em que pude tirar um pouquinho de cada para agregar em minha vida pessoal e profissional, sou muito grato a Deus por tudo isso. Foi uma alegria que não tem como descrever, o reencontro com os amigos da faculdade. Cada um com suas famílias e suas realizações profissionais e pessoais, e podemos perceber o quanto a DOCTUM foi fundamental para nós e para quem somos hoje. Os dois dias de festa ficou e ficará marcado para sempre”.