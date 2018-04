Filhas procuram a PM e denunciam pai por estupro

VERMELHO NOVO – Em uma atitude para buscar proteção e se livrar dos abusos sofridos ao longo dos anos, três jovens procuraram a Polícia Militar e denunciaram o pai, 58 anos, por estupro. Os casos aconteciam na zona rural de Vermelho Novo. A versão contada por elas foi confirmada pela mãe, 43. O acusado acabou preso pela PM.

Foi a filha mais velha, 20, quem tomou a inciativa. Inclusive hoje ela reside na região metropolitana de Belo Horizonte. A jovem disse que se mudou para fugir dos abusos cometidos pelo pai. A jovem contou aos militares que ela e suas irmãs foram violentadas pelo pai, tendo frisado que tais atos aconteciam desde que elas eram crianças. De acordo com os relatos, o pai sempre teve ciúmes exagerado das filhas, chegando a proibi-las de sair de casa, além de fazer a ameaças e também espancá-las.

Segundo a jovem, o pai sempre se aproveitava das situações, esperava ficar a sós com uma das vítimas para praticar atos libidinosos. Depois, as ameaçava de morte caso contassem para alguém ou avisassem para a polícia.

Ela ainda detalhou que o pai sempre a levava para a lavoura de café e a obrigava a passar as mãos em suas partes íntimas, depois, fazia sexo com ela. Por não suportar mais essa situação, acabou se mudando para outra cidade. Ela chegou a dizer que estava aliviada por ter se livrado das investidas, ameaças e surras dadas pelo pai, mas que sua irmã, 19, ainda morava com ele e estaria também sofrendo com essas atitudes. Tem ainda a filha caçula, 17, que se casou justamente para sair de casa e assim ficar longe do pai.

Essa outra jovem, 19, confirmou o que disse a irmã, além de acrescentar que o pai chega a chamá-la de ‘gostosa’ e falar que ela seria só dele. Ela comentou que quando a mãe saía de casa, o pai se aproveita para fazer suas investidas. A jovem acrescentou que na quinta-feira (26) chegou a ser molestada, assim que a irmã deixou a casa para ir avisar a PM sobre os fatos.

A respeito das atitudes do pai, a jovem disse que na quarta-feira (25) ele estava nu e deitado no sofá, chegando a chamá-la para namorar. Segundo ela, quando praticavam sexo, o pai não usava preservativos. A jovem também disse que só não denunciou antes porque era ameaçada, porém chegou a mandar uma carta para amiga relatando o caso. Essa carta foi anexada ao boletim de ocorrência.

Segundo os policiais que registraram a ocorrência, mesmo na presença da mãe e da irmã, esta jovem se encontrava receosa em dar detalhes a respeito dos abusos.

Já a filha caçula, 17, disse que também sofreu os mesmos abusos vividos pelas irmãs, mas frisou que não houve conjunção carnal. Ela falou que se casou cedo para poder sair de casa e assim, fugir desses abusos.

Ao ser questionada, a mãe relatou que sempre suspeitou de tudo e que o marido tem ciúmes doentio das meninas. A mulher alegou que sofre ameaças e agressões por parte do marido e por isso não procurou a polícia.

O suspeito foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil. No entanto, as jovens estão receosas, pois pensam que podem sofrer algum tipo de represália por parte do pai.