Mais um detento encontrado morto no presídio de Caratinga

CARATINGA – Em menos de três meses, dois detentos foram encontrados mortos dentro do presídio de Caratinga. No dia 6 de fevereiro, Ernando Martins da Silva, 38 anos, foi encontrado sem vida na cela 1 do bloco B. À época informações deram conta de que Ernando teria se enforcado usando uma camisa no pescoço e sacolas presas às grades. E nesta quinta-feira (26), o fato voltou a acontecer no presídio de Caratinga. Agentes penitenciários foram chamados na cela 2 do bloco C, onde Jordan Luiz Soares, 36, estaria sem vida.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, Jordan estava numa cela com 17 presos e no momento e ele teria usado um lençol para se enforcar, porém nenhum outro preso teria percebido o momento que ele tirou a própria vida.

A reportagem policial entrou em contato com a assessoria de comunicação da Seap (Secretaria de Estado de Administração Prisional) e foi informada através de nota, que “na noite da última quinta-feira, 27.04, por volta das 19h40, agentes de segurança penitenciários do Presídio de Caratinga, no Vale do Aço, foram acionados por presos de uma cela da unidade para socorrer o detento Jordan Luiz Soares, de 36 anos”.

Ainda segundo a nota, agentes e o médico do presídio entraram na cela e constataram o óbito do custodiado. A perícia da Polícia Civil esteve na unidade coletando informações. O caso será investigado pela corporação.

A direção do presídio já comunicou à família e instaurou um Procedimento Interno para apurar administrativamente o fato. Os presos que dividiam a cela com Jordan também serão ouvidos.