Microrregional em Caratinga começa na próxima segunda-feira (30)

CARATINGA – A segunda etapa dos Jogos Escolares é a microrregional. E Caratinga sedia essa fase a partir da próxima segunda-feira (30). A abertura oficial será às 8h, no Ginásio do CTC – Caratinga Tênis Clube. Praça Calógeras, 3, bairro Centro.

A competição acontece em 49 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Caratinga é uma delas. No período de 30 de abril a 5 de maio, 33 escolas, representando 19 municípios da região, competem nas modalidades de futsal, handebol, vôlei e xadrez. Os municípios participantes da etapa microrregional em Caratinga são: Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim e Ubaporanga.

MINAS ESPORTIVA

O Minas Esportiva/JEMG constitui uma ação do Governo de Minas Gerais, realizado por meio da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação. A execução da competição é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2018 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG é o maior e o mais importante programa esportivo-social do Estado. Participam do JEMG estudantes-atletas do ensino fundamental e médio dos 853 municípios mineiros. As modalidades disponíveis no JEMG/2018 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez, nos naipes masculino e feminino.