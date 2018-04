COMEMORAÇÕES DO DIA DO LIVRO

Marilene Godinho visita a Escola Municipal Wanderson de Castro Elias

SANTA BÁRBARA DO LESTE – As escolas da rede municipal de ensino estão promovendo eventos, relembrando o Dia do Livro, comemorado oficialmente no dia 18 de abril. Os alunos participam ativamente e são convidados a conhecer o mundo mágico da leitura. Dentre as comemorações, destacou-se o evento promovido na Escola Municipal Wanderson de Castro Elias na última terça-feira (24). Estudantes, professores e demais profissionais da instituição ficaram encantados ao receberem a visita da escritora Marilene Godinho, que recebeu homenagens e compartilhou com todos um pouco da sua história

Durante a conversa com os alunos, a escritora os incentivou a lerem sempre para que tenham a capacidade de se desenvolverem cada dia mais como pessoas dotadas de cultura e conhecimento. Como forma de incentivo, a escritora doou alguns livros literários para os estudantes do 1º ano.

A estudante Yasmin Firmino disse que amou o evento e agradeceu a todos que tornaram possível a vinda da escritora à Escola Wanderson de Castro Elias. A menina aproveitou a oportunidade para tirar uma foto ao lado de Marilene Godinho, além de levar um livro autografado para casa.