62º BPM realiza workshop de palestras para sargentos e comandantes de destacamentos

CARATINGA – Visando ampliar conhecimento e cada vez mais atender melhor a comunidade, o 62º Batalhão de Polícia Militar promoveu ontem em sua na sede, o 1º Workshop de palestras para sargentos e comandantes de destacamentos. O evento contou um ciclo de palestras sobre procedimentos operacionais padrão da Instituição e momentos em que os graduados tiveram a oportunidade de exporem suas “boas práticas”, proporcionando socialização do conhecimento e troca de experiências exitosas de prevenção criminal e repressão qualificada.

O comandante do Batalhão, tenente-coronel Luciano Reis, explicou que tem o plano de gestão que concebido desde sua chegada à Unidade e dentro dele está a melhoria da prestação de serviço, sendo necessário alinhar algum conhecimento com todos os comandantes do Batalhão. “Somos 22 municípios, temos comandantes das frações, das rádios patrulhas e os gestores oficiais, que são os comandantes de pelotões e de companhias. Esse workshop teve um ciclo de palestras onde abordarmos as diversas doutrinas institucionais, e tivemos a troca de conhecimento, que é o mais importante do nosso trabalho, entre o policial militar mais experiente que se aproxima da sua aposentadoria para os recém-saídos dos bancos acadêmicos e atualmente se encontram comandando a frações”.

O oficial explicou que o Batalhão possui policiais militares já com a vivência institucional que precisam socializar esse conhecimento com os menos experientes para serem aplicados no cotidiano. “A labuta do policial militar no dia a dia faz com que ele adquira conhecimento muito difícil de estar nos manuais, é o que falamos de ‘tirocínio policial’ e com um trabalho desses conseguimos queimar algumas etapa, para que o militar mais novo fique mais preparado, fazendo com que a comunidade possa usufruir melhor do serviço da instituição”, finalizou o tenente-coronel.

O sargento Souza Júnior, comandante do destacamento de Piedade de Caratinga, ressaltou que o workshop foi uma iniciativa boa do comando da Unidade, porque oferece oportunidade de trocar experiências que estão dando certo, que podem ser usadas para a melhora da prestação de serviços. “Nós sargentos estamos presentes em todos 853 municípios de Minas, então é muito importante aperfeiçoar nosso trabalho. Fui incumbido de passar algumas estratégias que implantei em Piedade e que tem surtido efeitos consideráveis para que possamos alcançar as metas estabelecidas pela Polícia Militar, então compartilhamos essas experiências”, explicou o sargento.