Entregadores são assaltados e bandidos levam celular e 450 reais

CARATINGA – Um assalto foi registrado no início da noite de terça-feira (24) na rua Dona Leleca, bairro Santa Cruz. Dois entregadores foram rendidos e os bandidos tomaram celular e 450 reais. Uma das vítimas chegou a ser agredida.

As vítimas, moradoras de Venda Nova do Imigrante (ES), trabalham para uma empresa de alimentos e estavam fazendo entrega de ovos. Segundo elas, depois de fazer entrega em uma mercearia, foram rendidas por três bandidos, que entraram no caminhão onde elas estavam. Conforme as vítimas, um dos autores tem estatura mediana, é branco e tem tatuagem no lado esquerdo do pescoço. Ele usava camisa branca e calça preta. Já um dos comparsas é negro, alto e usava boné amarelo e roupa cinza. O terceiro marginal também é negro, mas baixo e magro. Ele vestia blusa azul, com capuz, bermuda e calçava chinelo.

Uma das vítimas acrescentou que um dos autores portava revólver calibre 38 e que ela levou duas coronhadas. Após o roubo, os autores entraram no caminhão e ordenaram que uma das vítimas dirigisse até a rua José Orlando Cotta. Então, os autores desceram do veículo e fugiram por um pasto.

Como uma das vítimas foi agredida e sofreu corte no couro cabeludo, ela foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.