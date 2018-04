Hilux roubada em São Cândido

CARATINGA – Uma caminhonete Toyota Hilux foi roubada na noite de terça-feira (24). O crime aconteceu no córrego Vermelho, distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga. Os bandidos também roubaram uma TV 40”, um celular, um notebook e 115 reais.

A vítima, 57 anos, disse que por volta das 21h, ouviu um barulho e abriu a porta da sala para verificar o que estava acontecendo. Neste momento acabou rendido por dois indivíduos que usavam camisas para encobrir o rosto. Ambos estavam armados e anunciaram o assalto.

Já dentro da casa, os autores desferiram coronhadas na cabeça da vítima. Em seguida, pegaram objetos e fugiram tomando a Toyota Hilux.

A Polícia Militar foi acionada “após ter se passado muito tempo do fato”, relata o Boletim de Ocorrência, e fez o rastreamento, mas os autores não tinham sido localizados até o final dessa edição. No entanto, a PM recebeu a informação de que dois moradores do distrito do Vale Verde seriam os suspeitos e que teriam fugido rumo ao distrito de Boachá, zona rural de Ipaba.