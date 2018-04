2° Torneio Sindcomerciários

Jogos das semifinais serão no sábado (28)

CARATINGA– Já estão definidos os semifinalistas do 2º Torneio de Futsal do Sindicato dos Comerciários de Caratinga e Inhapim (Sindcomerciários). As partidas da semifinal serão disputadas à partir das 17h de sábado (28), no ginásio do Caratinga Tênis Clube (CTC).

Os jogos das quartas de final foram disputados no domingo (22) e tiveram os seguintes resultados:

Pablo Modas 5 x 3 AECO

Casa do Biscoito 5 x 4 Calpen

Rio Doce 7 x 6 Supermercado do Irmão Praça

Casas Bahia 5 x 4 Super Cabo TV

SEMIFINAL

Sábado (28) acontecem as partidas da fase semifinal. Às 17h, Casa do Biscoito enfrenta Rio Doce. O jogo entre Pablo Modas e Casas Bahia está previsto para começar às 18h.