Copasa apresenta Pró-Mananciais para o prefeito de Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) apresentou o programa Pró-Mananciais para o prefeito de Vargem Alegre, Neudmar Ferreira Campos, o ‘Mário’. O gerente do distrito regional Caratinga, José Augusto Reis, abriu a reunião e explicou sobre a importância do programa para a recuperação de matas, terrenos e preservação de nascentes de captação da Companhia.

O programa também foi apresentado à comunidade, na sede da Prefeitura de Vargem Alegre. Na ocasião aconteceu formação do Coletivo Local de Meio Ambiente (COLMEIA), que conta com representantes da iniciativa privada e do poder público, entre eles Prefeituras, Emater e Instituto Estadual de Florestas (IEF).

O Pró-Mananciais tem a aprovação da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae/MG). A escolha das cidades que integram o programa foi feita a partir dos seguintes critérios: escassez hídrica do manancial nos últimos dois anos; população abastecida pelo manancial; iniciativas de recuperação/proteção existentes no município; qualidade da água captada; situação da bacia hidrográfica do manancial; e o tipo de captação utilizada.

Para José Augusto Reis, o Pró-Mananciais une a questão ambiental à conscientização sobre o cuidado e preservação. “A iniciativa da Copasa envolve a participação de toda a comunidade, principalmente dos moradores próximos às nascentes do Ribeirão do Boi, local onde é captada a água para abastecimento público de Vargem Alegre, recuperação de estradas e construção de barraginhas. É um benefício permanente para toda a comunidade”, explica.

O prefeito de Vargem Alegre, Neudmar Ferreira Campos, elogiou a iniciativa. “Fico muito feliz pelo município ter sido contemplado pelo Pró- Mananciais. Nós entendemos que esse engajamento da Copasa com a cidade é de grande valia. Estamos ansiosos com os futuros benefícios que o programa pode trazer para a comunidade e meio ambiente”, ressaltou.

PREVENÇÃO E PRESERVAÇÃO

O Pró-Mananciais integra o compromisso da Copasa com a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável. Desenvolve a prevenção e a preservação, ao antecipar ações por meio do cuidado, da proteção e da recuperação das águas, pequenos cursos d’água desde a sua nascente até seu ponto de captação.

Embora as ações do Pró-Mananciais expandam seus benefícios para além das fronteiras da Copasa, seu objetivo é proteger e recuperar as microbacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos dos mananciais que são utilizados para o abastecimento público, por meio de ações e estabelecimento de parcerias, que busquem a melhoria da qualidade e quantidade das águas, favorecendo a sustentabilidade ambiental.