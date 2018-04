Escola Estadual Moacyr de Mattos celebra sucesso de projetos

Leitura, contação de histórias e apresentações artísticas trabalham a imaginação e criatividade dos estudantes

CARATINGA- A Escola Estadual Moacyr de Mattos comemora os resultados de dois projetos desenvolvidos com os estudantes. Criatividade, imaginação e didática são envolvidos os trabalhos desenvolvidos em sala de aula.

CONTADORES DE HISTÓRIAS

O projeto ‘Contadores de Histórias’ iniciou suas atividades do ano de 2016 com alunos do ensino fundamental II. “O projeto parte da necessidade de aguçar o gosto pela leitura”, ressalta a diretoria.

As primeiras edições traziam a leitura de livros literários e a confecção de livros adaptados, com utilização de técnicas pop-up e 3D, pelos alunos do 7º ano do ensino fundamental II para alunos do 4º e 5º ano dos anos iniciais.

Segundo a professora idealizadora do projeto, Ísis de Oliveira, “com um mundo cada vez mais globalizado é imprescindível que as pessoas sejam estimuladas às práticas leitoras, pois assim serão capazes de selecionar as informações que lhes são pertinentes e transformar o contexto em que estão inseridas”.

Na edição 2018, os alunos do 9º ano do ensino fundamental II, os alunos escolheram livros para ler: ‘Alice no País das Maravilhas’, ‘O Menino do Pijama Listrado’, ‘Anjo da Morte’, ‘O Doador de Memórias’, ‘A Bela e a Fera’ e ‘Maze Runner’. Em seguida, foram confeccionadas caixas de contação de histórias com materiais recicláveis e outros, com o propósito de auxiliar e despertar o interesse dos ouvintes.

Após apresentação das histórias entre os alunos da sala, foi proposta a visita aos alunos do 4º e 5º ano da Escola Estadual Dom Carloto, para contação. O convite foi prontamente aceito pela escola, a bibliotecária Denise Motta, que ressalta a importância do projeto. “Foi com muita alegria e entusiasmo que a escola recebeu pela segunda vez a visita dos alunos da escola Moacyr de Mattos para um momento mágico, com esse intercâmbio de sucesso. Tenho certeza que eles ampliaram sua leitura de mundo, aguçaram suas habilidades e desenvolveram ainda mais seu imaginário”.

Os alunos Luíza Granato, Vitória Cristina, Milena Tiola, Maria Eduarda Silva e Alisson da Silva, responsáveis pela contação do livro ‘Alice no País das Maravilhas’ também destacam que, mais que uma leitura, o trabalho proporcionou o aprendizado de como lidar com as diferenças dentro do grupo e abrir a mente para novas ideias. “Nosso aprendizado foi pessoal e coletivo, trabalhar juntos para passar adiante a história foi na verdade uma grande diversão”, conclui o grupo.

SARAU LITERÁRIO

Na última sexta-feira (20), aconteceu o encerramento do projeto ‘Sarau Literário do Terceirão’, realizado há três anos, de forma interdisciplinar entre professores de Língua Portuguesa e Artes, do ensino médio. “O objetivo é através de uma metodologia diferenciada, possibilitar aos alunos construir conhecimentos ampliando seu repertório linguístico e literário”, ressalta a diretoria.

O tema deste ano foi “Música popular brasileira e poesia”. Foram realizadas apresentações artísticas como: dança, mini palestra, declamação de poemas, poesia encenada, e ainda uma partilha. Segundo a idealizadora do projeto, professora Ísis de Oliveira “o projeto busca a compreensão da linguagem como forma de comunicação e expressão, oportunizando seu uso em diversas situações aperfeiçoando a oralidade e o protagonismo, através da literatura e da música popular, possibilitando o contato com obras consideradas clássicos da expressão nacional”.

A aluna Anna Beatriz do 3º 2, apresentadora do evento, ressalta que “o Sarau abre um leque de oportunidades, tanto para os telespectadores, quanto para os apresentadores, pois dá espaço para os alunos mostrarem seus talentos e aprenderem de uma forma diferente”. Segundo a aluna, o olhar diferenciado sobre a temática foi de extrema importância. “Esse ano muito mais que apresentações passamos mensagens incríveis para a vida e aprendemos muito”, conclui.

O trabalho é produzido entre os professores e alunos do terceiro ano do ensino médio. Os alunos com suas atuações são os protagonistas da atividade, como declara a vice-diretora, Rita Trigo. “Este momento foi uma culminância de todo um caminhar de cada aluno, visto que ela já foi professora deles no Ensino Fundamental, foi possível sentir que no Sarau conseguiram usar de todos os dons, talentos que muitas vezes está escondido dentro de si”.