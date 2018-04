Prefeitura de Inhapim inaugura capela velório

INHAPIM – Com recursos próprios na ordem de R$ 350 mil, a prefeitura de Inhapim inaugurou na última sexta-feira (20) a capela velório “Vereador João Gualberto Ribeiro”, no cemitério da cidade. Durante a inauguração foi realizado um culto ecumênico, reunindo representantes do catolicismo, protestantismo e espiritismo. A capela conta com duas salas para velório, em cada sala um quarto, além de cozinha, banheiro, escritório, lavanderia e amplo estacionamento.

O ato oficial de inauguração contou com a presença de secretários municipais, vereadores, integrantes do governo municipal, além de familiares do homenageado, vereador João Gualberto Ribeiro, que deu nome à obra.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a capela era um anseio da população há muito tempo. “A construção da capela velório, a conservação e limpeza do cemitério municipal, que há muitos anos vinha sendo esquecida, era uma cobrança da população. Nós iniciamos 2017 com esse projeto que hoje está se tornando uma realidade. Devemos salientar que foi realizada com recursos próprios do município, com economia e gerência municipal, mesmo diante da crise”, enfatizou Marcinho.

O secretário de Obras, Almiro Siqueira de Almeida, salientou que a capela velório é uma das grandes obras que a nova administração fará. “Fui prefeito de Inhapim em 1982 e não tive coragem de enfrentar e fazer e o Marcinho está fazendo com recurso próprio e a comunidade é quem ganha”, disse Almiro.

O NOME DA CAPELA

O vereador Carlão Marques foi o autor do Projeto de Lei, votado e aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara, que determinou o nome para a obra. “Quando o prefeito disse que eu poderia escolher o nome dessa capela, eu imediatamente lembrei do nosso saudoso vereador João Gualberto Ribeiro, um homem respeitado em toda a nossa cidade, um homem pequeno, mas grande, grande nas suas ações, grande como representante de uma família de 18 filhos, família esta que tem dado um bom exemplo em nossa cidade. É lógico que essa capela vai ser usada nos momentos tristes que é quando a gente se despede de nossos entes queridos, mas que ficou muito bem representada em nome do vereador João Gualberto Ribeiro, pois é uma grande obra”, disse o vereador.

João Ribeiro, neto do homenageado, agradeceu a homenagem. “Quero agradecer ao prefeito e ao vereador, Carlão Marques, por essa dedicação e dizer que estamos muito felizes por essa homenagem a esse senhor que tanto fez por Inhapim e que tanto contribui com sua bondade e humildade, a gente fica feliz com esse reconhecimento.”