Boca Rica conquista a Copa Rádio Clube

INHAPIM – O Boca Rica é o novo campeão da Copa Rádio Clube de Futebol Regional. A equipe de Iapu levantou a taça ao derrotar, neste domingo (22), por 2 a 1 o Chelsea de Engenheiro Caldas. A decisão levou bom público ao estádio municipal de Inhapim. Na preliminar, o Chelsea levou a melhor e conquistou o título na categoria Aspirantes, ganhado por 2 a 0 do Boca Rica.

A DECISÃO

Os gols saíram na etapa complementar. O Boca Rica abriu o marcador aos 19 minutos, com gol contra do zagueiro Vitão. O Chelsea buscou o empate logo em seguida, aos 23 minutos, através de um pênalti, o meia atacante Zóio fez a cobrança, empatando a partida. Mas E aos 30 minutos, novo pênalti, desta vez a favor do Boca Rica, Matheus Perninha partiu para a cobrança e fez o gol do título.

Este foi o segundo título conquistado pelo Boca Rica na competição, já que foi campeão em 2016.

FICHA TÉCNICA

O Boca Rica garantiu o título com o futebol de: Cristiano, Walbim, Róbson, Matheus Perninha e Renato; Mateus Soares (Willian), Maycon, Brenner (Dinei) e Bim, Ronaldo Ribeiro (Rony) e Matheus Moreira.

O Chelsea ficou com o vice-campeonato, usando o futebol de: Gui, Uilgner, Caike, Vitão, e Matheus; Lecí, Glorinha, Marcelo (Caio) e Zóio; Bode e Tárik (Breno).

Fábio Gomes foi o árbitro da partida, auxiliado por Márcio Ferreira e Sérgio Montanha. Sidney Silvestre foi o delegado da final.

CAMPANHA DO CAMPEÃO

Fase de grupo

Boca Rica 5 x 2 Praça da Glória de Tarumirim

Boca Rica 0 x 0 Chelsea

Boca Rica 2 x 2 Bugre

Boca Rica 1 x 2 Eucalipto

Quartas de final

Boca Rica 2 x 2 Botafogo

Boca Rica 1 a 1 Botafogo

Boca Rica venceu nas disputa de pênaltis

Semifinal

Boca Rica 2 x 1 Bugre

Boca Rica 2 x 1 Bugre

Final

Boca Rica 2 x 1 Chelsea

NÚMEROS DA COPA

Foram realizadas 31 partidas, sendo marcados 121 gols, média de 3,9 gols por partida. Os artilheiros da Copa foram: Carlinhos (Manchester), Antônio Carlos (Bugre), Thiago (Botafogo), Ernanis (Boca Rica) e Roniel (Itaúba de Sobrália), todos com cinco gols. O goleiro menos vazado foi Gui (Chelsea), que sofreu sete gols.

O organizador da Copa, o radialista Ernane Santos, agradeceu as dez equipes que participaram da competição, “que foi de alto nível técnico”, e também aos torcedores que compareceram ao jogos.