Começa campanha de vacinação contra a gripe

Vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Caratinga

CARATINGA– Com o tema ‘Pra enfrentar a gripe, vacine-se’, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) lançou ontem a Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza) que vai até 1º de junho. Já o Dia D de mobilização nacional está previsto para 12 de maio (sábado).

A meta é vacinar 90% do público alvo, que engloba: idosos de 60 anos, ou mais; crianças de 06 meses a menores de 5 anos; gestantes e Puerperais de até 45 dias após parto; trabalhadores da área da saúde; professores e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município de Caratinga.

Para reforçar a campanha no Estado, a SES-MG promoverá ações de divulgação que serão realizadas em rádios, redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook), posts informativos no Blog da Saúde MG e distribuição de cartazes sobre a gripe, além de um hotsite (www.saude.mg.gov.br/gripe), com informações sobre a doença, prevenção, dados e notícias. As ações buscam sensibilizar as pessoas sobre a importância da vacinação e prevenção da gripe.

TRIPLA PROTEÇÃO

A vacina trivalente, distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra os três principais tipos do vírus da gripe que mais circulam no Estado e no país, o Influenza A H1N1 e H3N2 e o Influenza B. Segundo Janaína Almeida, os grupos prioritários devem se vacinar todos os anos, já que a imunidade contra o vírus cai progressivamente e o vírus passa por frequentes mutações.

GRIPE EM MINAS

Em 2017, houve 300 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza em Minas, destes, 50 evoluíram para óbito. Do total de mortes confirmadas, a maioria (33) foi por influenza A/H3.

Em 2018, de janeiro até o dia 9/04, dos casos associados a Influenza, 83,3% (10/ 12) eram Influenza A e 16,7% (2/ 12) Influenza B. Naqueles em que foi identificado o vírus A, o subtipo A/H3 sazonal é o de maior proporção com 80,0% (8 /10).