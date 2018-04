Ação da PM evita derrame de notas falsas

IPANEMA – Uma ação da Polícia Militar, realizada na última sexta-feira (20) evitou que 50 mil reais em cédulas falsas fossem espalhados na região. A operação aconteceu na rua Bárbara Heliodora, bairro Roça Grande, em Ipanema. O suspeito Jair Loter de Oliveira, 36 anos, acabou detido pelos militares.

A PM realizou ação para cumprimento de mandado de busca e apreensão. As equipes comandadas pelo tenente Bruno foram até a casa do suspeito e viram que ele chegava em uma motocicleta. Os militares fizeram abordagem e constataram que Jair não é habilitado e que o veículo estava com a documentação em atraso. “Foi acionado serviço de remoção, tendo o veículo sido removido para o pátio credenciado, sendo confeccionados autos de infração de Trânsito referente as infrações observadas”, informou a PM.

Em seguida, os militares vistoriaram a casa e apreenderam um envelope contendo 50 mil reais em cédulas falsas de R$ 100. Os militares ainda recolheram o celular do suspeito e cinco pássaros mantidos ilegalmente em cativeiro.

O suspeito foi conduzido para Delegacia da Polícia Federal, em Governador Valadares.