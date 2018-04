Mais uma mulher é flagrada tentando entrar com droga no presídio

– Pelo segundo domingo consecutivo, mulheres são presas tentando entrar com drogas no presídio. E no último domingo (22), Siderleny Jucelaine dos Santos, 18 anos, foi detida depois que tentou entrar com drogas escondidas nas partes íntimas.

Quando passou pelo aparelho de raio x corporal, os agentes conseguiram detectar algo. Durante a revista pessoal, foram encontradas 30 gramas de maconha enroladas em um pano simulando um absorvente.

Jeferson Vasconcelos da Silva receberia a visita de Siderleny, por isso os dois foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.