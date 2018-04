Curso de Ciência da Computação realiza o “Experiência Doctum”

CARATINGA– Nessa quinta-feira (19) o curso de Ciência da Computação, realizou o evento Experiência Doctum, que aconteceu no auditório das Faculdades Doctum de Caratinga. O evento tem o intuito de apresentar aos alunos do curso, experiências vivenciadas por egressos. O evento foi promovido pela coordenadora do curso de Ciência da Computação, Fabrícia Pires, recebeu os egressos, que concluíram o curso no segundo semestre de 2017, Amanda Neves, e Otávio Luiz Soares Júnior, que apresentaram aos alunos do curso suas trajetórias como alunos e como profissionais.

Amanda Neves apresentou aos alunos sobre sua trajetória profissional, em estágio remunerados e não remunerados, fundamentais para seu reconhecimento e desenvolvimento profissional. Amanda também falou sobre a Computação Rosa, um grupo de cientistas, que leva até as escolas palestras sobre computação, incentivando os alunos, especialmente as alunas, à computação e ao empreendedorismo. O grupo hoje é composto por mulheres, e também homens, e passam a mensagem de como é importante a computação para a sociedade, e destaca: “O mercado de Tecnologia da Informação, está muito carente de profissionais capacitados, tanto para quem está começando, como para quem está em nível avançado, não só em Caratinga como na região, estão precisando muito de cientistas na área da computação.

O egresso Otávio júnior veio apresentar aos alunos seu projeto do TCC, como surgiu a ideia e como foi a aplicação desse projeto como um todo. Otávio falou de sua trajetória profissional no curso, o qual após seis meses de faculdade, já teve oportunidade de trabalhar na área de programação em uma empresa de Telecomunicações da cidade, e de acrescentou: “Com o passar do tempo foram surgindo novas propostas e uma me interessou financeiramente, uma cooperativa de saúde, que atualmente gerencio o sistema de informação há cerca de um ano e desde então, surgiram novas propostas similares, mas pretendo adquirir mais experiências neste mercado de saúde e seguir nesta área”. Otávio, disse que ficou lisonjeado, ao ser convidado para ministrar essa palestra, pois gostaria de incentivar os alunos a seguir nos setores de informática, que são os que mais empregam atualmente, a procura por profissionais desta área é grande, e conta que desde que foi contratado, já recebeu cinco outras propostas de outras empresas.

E na oportunidade, o curso de Ciência da Computação lançou o selo de 20 anos do curso, o qual teve o seu processo de autorização no ano de 1998 e em 2018 completa 20 anos de sua autorização, quando aconteceu o primeiro vestibular. Destaca a coordenadora Fabrícia: “Ao longo desses 20 anos mais de 600 alunos se formaram aqui, foram 20 anos de qualidade no ensino. Esse selo, reforça a nossa marca e nosso compromisso. Desse curso saíram grandes profissionais que atuam em todo o Brasil e também no exterior, reflexo da excelência de nosso curso!”

E para encerrar, Fabrícia, ressaltou a realização do evento “StartUpWeekend Caratinga”, o qual contará com a participação de alunos das Faculdades Doctum de Caratinga, que selecionará as melhores propostas de seus alunos. O evento é uma proposta da Google, e já foi realizado em mais de 500 cidades e em mais de 150 países, aberto a todos aqueles que querem tirar uma ideia do papel, jovens de todas as idades!