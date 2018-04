Exemplo de determinação

Esta semana recebi no programa ‘Abrindo o Jogo’ uma turma que esbanja disposição. O ponto principal extrapola a área esportiva. Vai muito além da estética e exige muita disciplina, determinação e foco. Meu amigo Alex Pimentel, instrutor e proprietário da Xtrainers Academia, me apresentou a duas mulheres fortes e determinadas que servem de belo exemplo. Suellen Ferreira e Eslaine Ferreira. Ambas contaram um pouco do desafio que foi passar por uma enorme transformação. Com histórias muito parecidas, buscaram a Xtrainers Academia para perder peso e ganhar qualidade de vida. Sem dúvida um dos melhores programas do ano. Exemplos de que “querer é poder sim”. Eslaine perdeu 38 quilos enquanto Suellen deixou para trás 42. Com uma alimentação equilibrada, atividades físicas acompanhada por um profissional competente, com experiência de décadas, o resultado é esse. Pessoas bem mais felizes, com alto estima nas nuvens e mais disposição para o dia a dia. Parabéns a elas pelo grande exemplo.

Mineiros: Mais Brasileirão

Mesmo em meio a competições como Libertadores e Copa do Brasil, os três grandes de Minas não podem se descuidar do Brasileirão. Porém, quem começou bem mesmo foi apenas o América que venceu o Sport por 3 a 0 na estreia. Hoje a parada será contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Em condições normais, poderia afirmar um grande favoritismo rubro negro; mas não é bem assim. Os cariocas estão passando por uma crise. Jogando com inteligência e sabendo usar essa pressão do outro lado, o Coelho pode conquistar mais um bom resultado.

O Atlético poupou vários titulares pela Copa do Brasil diante da Ferroviária. Contra o Vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro não se pode admitir nada que não seja os três pontos. Como o treinador usou uma equipe bem reserva, acredito que todos estarão em ótimas condições para esse confronto contra os baianos. Se a partida contra os cearenses pela Copa do Brasil não foi grandes coisas, pode ter servido para recuperar o jovem Roger Guedes. Vamos aguardar.

O Cruzeiro irá ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense, os cariocas perderam na estreia para o Corinthians. Sem dúvida o time de Abel Braga não está entre os favoritos, nem mesmo para conquistar uma vaga na Libertadores. Por outro lado, trata-se de uma equipe jovem com muita disposição, o fato da Raposa ter jogado no Chile na quinta-feira (19) pela Libertadores pode pesar contra. Aliás, o empate em zero a zero não ajudou muito a raposa na competição. Na próxima semana, vencer a La U em casa é obrigação.

Nada mudou

Um torcedor do Independiente foi flagrado cometendo atos de injúria racial contra a torcida do Corinthians durante vitória do Timão por 1 a 0 sobre os argentinos, em Avellaneda, pela fase de grupos da Taça Libertadores.

Em vídeo compartilhado por corintianos, um torcedor do Independiente aparece imitando um macaco na direção dos rivais. Sem falar nos xingamentos direcionados as mulheres corintianas. Infelizmente teve até relatos de policias achando engraçado. Pois é, assim como no Brasil, na Argentina também dá pra perceber que existem muitos idiotas; “doentes” que levam o futebol as últimas consequências. Pior que isso, são os comentários de outros “débeis” que concordam e não vem nada demais nisso. Minimizam como “coisas do futebol”. Alguém acredita que a Commebol irá fazer alguma coisa? Quem sabe uma carta de repúdio de duas ou três linhas né.

