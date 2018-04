PAINEL 21-04-2018

Café

O gráfico mostra as variações do preço do café em suas categorias nos últimos quatro meses. Pelo que se vê o preço do moca vem caindo aos poucos principalmente os cafés de menor qualidade. De 2017 para 2018 numa faixa de 13% de média. Há quem acredite que na safra os preços podem melhorar conforme tendência dos últimos anos, mas outra parcela de analistas avisa que é melhor não acreditar em papai Noel no mercado do moca.

Café II

Com a estiagem das chuvas nesta semana aqui na região de Caratinga, a colheita do café começa a tomar impulso, mesmo com muita lentidão. Na região quente, que o volume de café plantado é muito menor que na região fria, na segunda-feira (23), tudo indica que a intensidade será maior de produtores iniciando a colheita.

Estoques

Analistas são enfáticos ao dizer que os estoques de café do Brasil inexistem. Pouco café apenas nas mãos de produtores mais equilibrados financeiramente. O que faz muitos analistas apostarem que quando tiver o produto café a disposição para venda, a disputa inicial pelo produto será grande na ideia de formar volumes para atender o mercado mesmo antes de terminar o ano safra.

Mercado Futuro

Uma das iniciativas que acontecem cada vez maiores a cada ano são as vendas de café no mercado futuro. Alguns poucos cafeicultores já utilizam desta comercialização na santa terrinha e isso vem crescendo com o passar dos anos, mas é certo que será uma tendência maior mesmo num setor muito conservador como é o do café.

Mercado Futuro II

Para muitos cafeicultores, a venda no mercado futuro, ou seja, disponibilizar venda da safra cafeeira antecipadamente para travar o preço do café, é um risco. Alguns produtores acreditam que as intempéries do café é maior que de outras culturas e uma seca pode frustrar a safra e assim não ter o produto de entrega. Outro problema vem da qualidade do café. Por ser um produto que os preços dependem da qualidade de aspecto e bebida, as qualidades exigidas pelo exportador, altas, podem não ser atendidas pelo produtor por causa de período chuvoso na colheita, derrubando a qualidade do café, dificultando a entrega do produtor para o exportador.

Mercado Futuro III

A cultura da soja, onde a venda do mercado futuro é uma realidade há décadas, produtores chegam a vender 70% da safra antecipadamente, e muita das vezes em até cinco anos de antecedência para segurar os preços do grão. No café, com a insegurança própria da cultura com seus efeitos da bianualidade e da sensibilidade da cultura ao clima, ainda pouquíssimos produtores arriscam uma venda de 30% a 40% da safra.

Frio

Está sendo ventilado pela NOAA (National Oceanic Atmospheric Adminstration), órgão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que teremos este ano na América do Sul temperaturas muito abaixo da média, trazendo frio para as regiões sul, sudeste e centro oeste do Brasil a ponto de registrar a menor temperatura do século. Para cultura do café, na região do Paraná, São Paulo e Sul de Minas, o risco de geada é iminente.

Frio II

A última grande geada no país que fez abalar o mercado de café no Brasil, com queda significativa na produção, foi registrada em 1977. Com temperaturas abaixo dos 10°, as geadas tornam-se processos irreversíveis na cultura cafeeira e provocam quedas da produção, o que analistas já preveem acontecer neste ano. Vamos aguardar os institutos de climatologia brasileiros detectar o que os americanos já sinalizam. O certo é que já nos meses de março e abril o clima em Caratinga mudou e muito, e o produtor já fala sobre isso.

Política

Os analistas políticos comentam o fato do prefeito de Caratinga, Welington Moreira protestar os inadimplentes do município em relação ao IPTU de 2017. Para alguns é uma medida nada política, para outros são mudanças de rumo da gestão municipal, mostrando austeridade com a coisa pública.

Política II

O deputado estadual Adalclever Lopes manifestou na mídia da capital: “sou pré-candidato ao governo de Minas por imposição do meu partido e não me furtaria a este dever imposto pelas inúmeras manifestações vindas dos emedebistas de todos rincões mineiros”. Para quem disse que Adalclever vai para o Tribunal de Contas do Estado, taí a nota do presidente do parlamento mineiro.

Política III

O presidente do legislativo caratinguense, Valter Cardoso, poderá ser questionado pelos vereadores sobre o desdobramento de árvores de eucalipto cedidas pelo DNIT ao município de Caratinga. O assunto roda nos bastidores da Câmara Municipal e o diretor do DNIT já manifestou no DIÁRIO a respeito da doação. Para alguns vereadores, a parte que refere ao DNIT está esclarecida, quanto ao Valtinho, há muito a esclarecer.

Destaque!!!

Na edição do DIÁRIO nº 6.672, a manchete foi sobre o bom trabalho desempenhado pelo juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, que coloca Caratinga em destaque no juizado especial, superando a média nacional em produtividade. Em época de muitas críticas sobre a morosidade da justiça, Caratinga demonstra com o judiciário local que as coisas são diferentes. Um dos motivos que levaram, em dezembro de 2017, o magistrado Anderson ter sido escolhido como o destaque do DIÁRIO no judiciário.

Cachaça Artesanal

A convite da chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Lívia Siqueira, o secretário de agricultura Alcides Leite e os diretores José Corintho e Renata Pena participaram nesta semana do 1º Seminário Estadual de Cachaça Artesanal de Alambique. Alcides é filho do cafeicultor Robinson Leite, que tem uma das cachaças artesanais mais envelhecidas da região, a ROFI, produzida em 1986 e aguardada até os dias de hoje.

Cachaça Artesanal II

Sobre a visita no Seminário, Alcides Leite comenta que é uma inspiração para que Caratinga e região promova um circuito da cachaça artesanal na santa terrinha como forma de promover o homem do campo, a produção rural de cachaça artesanal e, é claro, o turismo rural na região como os vinhedos do sul do país.

Comendador Pedro

O ex-secretário de estado da Agricultura Pedro Leitão estará recebendo hoje uma das mais importantes comendas do Estado de Minas Gerais, a “Medalha da Inconfidência”. Nas comemorações do Dia da Inconfidência, o governador Fernando Pimentel prestará homenagem ao caratinguense, um dos destaques na administração mineira. Parabéns Pedro, merecida homenagem.

CASU

Outra grande conquista para Caratinga nesta semana foi o credenciamento do CASU ao IPSEMG. Caratinga, que é sede de várias regionais do governo de Estado de Minas Gerais e tem um grande número de servidores estaduais, agora este servidor terá facilidade ao atendimento médico-hospitalar no CASU. Uma conquista de fortalecimento para fundação educacional e um trabalho de articulação do deputado Adalclever Lopes.

Copasa

Na década de 90 os ambientalistas diagnosticaram que Caratinga tinha dois grandes cânceres ambientais. Um era o lixão da saibreira e outro era o esgoto depositado a céu aberto em nossos rios e córregos. O lixo foi minimizado, mas o problema com aterro sanitário na década passada e o esgoto veio se arrastando por 20 anos na santa terrinha. Agora, nós caratinguenses, e os ambientalistas de outrora, podemos comemorar nesta semana o avanço do tratamento de esgoto em Caratinga pela Copasa. Um desafio do passado, uma conquista do presente.

PT

O Partido dos Trabalhadores, que passa por um momento delicado, foi à luta para mostrar que na santa terrinha as coisas são diferentes. Com a posse do advogado Alfredo Rosa à frente do partido da estrela solitária, prestigiado pelo deputado Leonardo Monteiro, a sigla quer se organizar para se diferenciar em Caratinga.