Prefeito de Piedade de Caratinga concede coletiva e apresenta projetos

Entrega de uniformes, programa Meu Remédio e Plano de Comunicação 2018 foram tratados durante a entrevista

PIEDADE DE CARATINGA – O prefeito Edinilson Lopes e o secretário Municipal de Fazenda, Gilson de Souza, juntamente com demais servidores públicos e Polícia Militar, concederam na manhã de quinta-feira (19) entrevista coletiva, na sede do Governo Municipal.

A coletiva foi realizada com o objetivo de detalhar e explicar sobre o “Plano de Comunicação 2018”, como também detalhar como será o evento da entrega de uniformes e kits escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino, que acontecerá no sábado (28/4), a partir das 14h na praça da matriz.

Também foi destaque o detalhamento sobre o vindouro e inédito programa “Meu Remédio”; que tem como objetivo principal, entregar no domicilio do usuário medicamentos de uso contínuo. A previsão do início das atividades deste novo e revolucionário programa, segundo o Governo Municipal, já e para ocorrer no próximo mês.

Outro assunto abordado durante a coletiva foi o avanço representativo que ocorreu no setor da segurança pública em parceria com a Policia Militar; avanço este que vem progredindo e gerando muitos benefícios a população desde que a nova gestão (2017/2020) assumiu.

PLANO DE COMUNICAÇÃO

De acordo com o prefeito, Edinilson Lopes, o plano de comunicação tem o objetivo de promover a verdade dos fatos e dar acesso a imprensa a todos os atos realizados através dos mais diversos serviços públicos prestados pelo Governo Municipal. Também reiterou seu apreço pela verdade e destacou a competência dos diversos veículos de comunicação presentes.

UNIFORMES E KITS ESCOLARES

Sobre a entrega de uniformes e kits escolares, Edinilson Lopes esclareceu: “Decidimos por entregar agora (28/04), por ser um momento onde estamos perto do inverno, e o uniforme deste ano irá conter além da camisa e da calça, o mesmo virá acompanhado também de uma blusa de frio. Estes uniformes além de nivelarem todos os alunos independente de sua condição financeira, também ajudará para que os pais não tenham uma despesa a mais no início do ano letivo. Assim, os alunos começarão o ano com uniformes e kits escolares novos e as famílias com menos gastos”.

MEU REMÉDIO

Sobre como anda a saúde no município e a implantação do projeto “Meu Remédio” o prefeito explicou: “A saúde está de prontidão. Nossa farmácia está com remédios e abastecida, os nossos médicos e demais profissionais do setor com salários em dia. Os hospitais com portas abertas e em harmonia com o nosso governo. Agora com a implantação do novo projeto (Meu Remédio), daremos mais um grande passo para melhorar ainda mais o atendimento à toda a população pietatiana. Sei que falta muito ainda por fazer, mas apenas caminhamos até agora 01 ano e 03 meses, ainda teremos praticamente 03 anos de muito trabalho e dedicação para transformarmos de forma profunda toda a saúde municipal. Tenho a certeza de que aos poucos conseguiremos, pois não é possível fazer tudo de uma única vez ou de imediato como as pessoas esperam, há muita burocracia e limitações, contudo, temos a convicção de que aos poucos estamos transformando e melhorando a qualidade de vida do nosso povo.”, concluiu emocionado, Edinilson Lopes.