SEMA promove mais uma palestra para eletricistas de Caratinga e região

CARATINGA– Sempre visando a capacitação, a SEMA Material Elétrico promoveu mais uma palestra para eletricistas de Caratinga e região. O evento aconteceu na quarta-feira (18). Desta vez a palestra foi ministrada por Ricardo Dorta, representante da multinacional Simon Materiais Elétrico e Eletrônicos.

Durante a palestra, foram apresentadas as linhas de interruptores e tomadas de alto padrão de qualidade. Chamou atenção a forma criativa de demonstrar os produtos e a interatividade com os participantes.

O evento também contou com as presenças do representante regional José Lister, do diretor da SEMA, Henrique; do gerente Ersoire Lacerda e sua equipe.

Segundo a direção da SEMA, o evento foi importante para aumentar o relacionamento e a integração dos parceiros. “Pretendemos continuar a promover eventos desse porte”, frisou a direção.

GRUPO SEMA

O Grupo SEMA iniciou suas atividades em 1988. Hoje trabalha com quatro segmentos que interagem entre si sendo eles: material elétrico, iluminação, eletrificações (rural e urbana) e equipamentos de segurança.

As empresas estão situadas em várias cidades que polarizam suas regiões, sendo Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares, Ipatinga, João Monlevade, Manhuaçu, Muriaé, Mutum e Ponte Nova.

Devido a facilidade da logística do Grupo SEMA, que conta com mais de 200 colaboradores e mais de 40 veículos, sendo caminhões equipados com guindastes, camionetes, carros e motos, “tudo que é relacionado aos segmentos do grupo pode ser atendido em qualquer uma de suas unidades”, destaca a direção.