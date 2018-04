Procurador da Justiça fala sobre a segurança pública em Caratinga

Evento promovido pela Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, AMLM e UNEC reúne universitários e autoridades para refletirem sobre o tema

CARATINGA – É cada dia mais comum nos sentirmos inseguros ao andar pela cidade. O tema criminalidade está na boca do povo brasileiro. E não é para menos: já são cerca de 60 mil homicídios por ano pelo país. Para tratar do assunto em âmbito acadêmico, aberto a toda a comunidade, a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga e a Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM) trouxeram o procurador-geral de Justiça Adjunto Institucional do Ministério Público (MPMG), Rômulo de Carvalho Ferraz. A palestra “Desafios e Perspectivas Atuais da Segurança Pública” aconteceu na noite de quarta-feira (18) no auditório do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), parceiro do evento, reunindo universitários, maçons e autoridades relacionadas ao debate.

Para o presidente da AMLM, Eugênio Maria Gomes, a oportunidade foi única tendo em vista a experiência de quase 30 anos do procurador no Ministério Público. Rômulo de Carvalho é formado em Direito pela UERJ, já foi presidente da Associação Mineira do Ministério Público, secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas e secretário do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. “Agradecemos as parcerias para esse evento. Dr. Rômulo é uma pessoa muito respeitada nessa área. É muito importante que a segurança seja discutida em todos os lugares, inclusive em Caratinga, cidade polo regional, que também tem problemas relacionados ao tema. Segurança pública não é uma responsabilidade só da polícia, mas de todos nós”, considerou Eugênio.

Ao abrir o evento, o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, ressaltou a importância de envolver todas as organizações da sociedade no debate da segurança. “Hoje nós consideramos a segurança pública com um valor muito semelhante à saúde. Como instituição de ensino cujo papel é formar pessoas em várias profissões, nós temos também a responsabilidade de contribuir com esse tema. Acho muito importante nossa parceria nessa iniciativa”, declarou Antônio Fonseca. Já o venerável da Loja Obreiros de Caratinga, Marcos Matos Curvello, destacou a dedicação da Maçonaria na promoção da cultura e da educação. “Viemos debater, discutir, dar sugestões e, num todo, adquirir mais conhecimento através do Dr. Rômulo, para que possamos melhorar a nossa segurança em âmbito de Caratinga, bem como nacional. E a Maçonaria não poderia ficar de fora”, alegou.

SEGURANÇA NO BRASIL

Durante o discurso, o procurador-geral Rômulo de Carvalho Ferraz apontou que a segurança pública aos poucos vem ganhando mais prioridade nas políticas sociais no Brasil. Ele comentou sobre a intervenção militar do Rio de Janeiro, defendendo que os resultados ainda não correspondam aos esperados pelas autoridades devido à falta de planejamento. “Estamos vivenciando um processo exemplar, ainda com muitas dificuldades e que talvez tenha sido deflagrado de forma um pouco precipitada. Vemos que, mesmo passados quase dois meses do início da intervenção, crimes de grande repercussão continuam acontecendo. Por não ter sido planejado, não haver diretrizes ou mesmo balizamento legal para que houvesse, não tem por enquanto surtido efeitos”, pontuou.

CARATINGA

Já no contexto local de Caratinga, o procurador defende a ampliação de estratégias para combate ao crime. “Caratinga é uma comarca com muitos municípios e tem uma tradição histórica de um volume criminal acima da média de outras regiões do estado. Você, então, tem que privilegiar determinadas estratégias que, por exemplo, fomentem a integração entre as polícias, o Ministério Público e o Judiciário. É um trabalho que, se for feito de forma consciente e conjunta, de fato irá surtir efeitos. E aparatos tecnológicos, por exemplo, a experiência de câmeras de videomonitoramento tem ajudado muito nas cidades que enfrentam dificuldades de crime contra patrimônios. Além disso, um trabalho de prevenção e conscientização é importante”, sugeriu Rômulo.