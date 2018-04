Dança do Bem: aulas gratuitas de balé para alunos da rede pública de ensino

Allegro Escola de Dança Jairo Grossi abre novas vagas para o projeto, mantido desde 2016

CARATINGA – Estão abertas as vagas de 2018 para o projeto Dança do Bem, uma oportunidade única oferecida pela Allegro Escola de Dança Jairo Grossi. Essa é a segunda seleção desde o surgimento da iniciativa em 2016, permitindo que alunos da rede pública de ensino participem gratuitamente das aulas de balé e do festival de dança realizado anualmente pela instituição. Mantido pela Escola Professor Jairo Grossi, o Dança do Bem aproxima crianças carentes do sonho de serem bailarinas profissionais.

“O nosso foco principal é a formação: em todos os sentidos, inclusive no aspecto humano, e também os próprios benefícios dessa atividade, os benefícios físicos e também relacionados à escola, na questão disciplinar, familiar, para que as crianças possam se desenvolver no geral. É muito gratificante ver também o retorno da família, dizendo que os filhos melhoraram em casa e nos estudos, que estão mais dedicados às atividades. Eles aqui são vistos como alunos mesmo, participam da Allegro igual a todos os demais.”, relatou a coordenadora da Allegro, Keké Rodrigues.

As primeiras etapas já começaram no Centro de Convenções Dário Grossi. Na próxima semana, a equipe visitará algumas escolas públicas de Caratinga para avaliação de novos candidatos. Este ano, serão oferecidas de 20 a 25 vagas para meninos e meninas de 7 a 11 anos de idade. Para concorrer, é necessária a apresentação de comprovante de escolaridade e de renda familiar. O início das aulas da nova turma está previsto para o mês de maio.

A estudante Marianne Viana, da Escola Estadual Menino Jesus, está concorrendo pela primeira vez. A mãe dela, Giselle Vanessa Viana, já garantiu que dará todo apoio para que a filha consiga alcançar seu sonho no Balé. “Nós incentivamos com certeza. Vejo que ela gosta muito de balé, gosta de assistir a vídeos, ver as bailarinas dançando, ela adora. Então fazemos o melhor que a gente pode para que a Marianne se torne uma grande bailaria no futuro”, desejou a mãe.

Famílias e escolas públicas interessadas em participar da seleção podem entrar em contato: (33) 3322-7900 ramal 7950 Escola “Prof. Jairo Grossi”

