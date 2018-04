Representantes de Caratinga são medalhistas na Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu

DA REDAÇÃO – A cidade de Betim sediou no último final de semana a 21ª Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu. O campeonato de interclubes foi realizado pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu e organizado pela Prefeitura de Betim, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Federação de Jiu-Jitsu e Associação Esportiva Leão Dourado. A competição aconteceu no ginásio poliesportivo Divino Braga. Caratinga esteve bem representada pela equipe Black Norte. Antônio Ney e Luís Cláudio conseguiram, respectivamente, medalhas de ouro e de prata.

Incialmente, Antônio Ney falou da grandeza da competição. “No total de 100 equipes inscritas e 1174 atletas participantes, a Black Norte mostrou seu valor e nós conseguimos subir ao pódio”, considerou, o faixa preta Antônio Ney, que é também professor de Jiu-Jitsu. “Conquistei duas medalhas de ouro. Foram lutas difíceis, mas com muito treino e dedicação, mostramos que estamos no caminho certo”, considerou Antônio Ney, que foi o vencedor nas categorias Peso e Absoluto.

Já Luís Cláudio conquistou a medalha de prata na categoria livre faixa azul. Segundo ele, esse pódio lhe dá mais confiança para as próximas competições.

Antônio Ney e Luís Cláudio aproveitaram para agradecer aos patrocinadores VM Lojas, Bar Trindade, Emagrecentro, Loja Oceania e o Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. “Queremos agradecer a todos que nos ajudaram em mais essa conquista. Praticar esporte demanda custos e essas empresas tem nos ajudado muito e estamos dando nossa resposta nas competições. Podem confiar, pois a equipe Black Norte estará sempre honrando o nome de nossa cidade”, finalizou Antônio Ney.