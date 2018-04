Pedro Leitão receberá mais alta comenda de Minas Gerais

DA REDAÇÃO– O ex-secretário de Estado de Agricultura, o caratinguense, Pedro Leitão, receberá no próximo sábado (21), a Medalha da Inconfidência. A entrega é considerada a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais, atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira.

Pedro Leitão agradeceu ao governador do Estado, Fernando Pimentel, pela homenagem e a toda equipe. “Ter o trabalho reconhecido no desenvolvimento da agricultura mineira é uma enorme honra. Recebi a informação que serei um dos homenageados da Medalha da Inconfidência, considerada a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais”.

Ele também considerou que sente honrado, pois a agricultura mineira tem conquistado o espaço que merece no cenário nacional e internacional e que, “graças ao trabalho e empenho da equipe que fiz parte durante um ano e três meses, como secretário de Estado de Agricultura, estamos avançando cada dia mais no objetivo de melhorar a vida das pessoas que cuidam do campo”.

A cerimônia acontece no próximo sábado (21), às 9h no Centro de Artes e convenções da UFOP em Ouro Preto.