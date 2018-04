HNSA implanta redes nas incubadoras na UTI Neonatal

CARATINGA – A UTI Neonatal do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga tem adotado cuidados mais humanizados aos seus pacientes. Entre os programas de intervenção destaca-se a implantação da rede nos leitos para uma melhor acomodação dos recém-nascidos durante o período de internação.

Conforme destacou o fisioterapeuta Wanderson Fagner Gomes, coordenador do Serviço de Fisioterapia da UTI Neonatal/HNSA, o procedimento visa atender os recém-nascidos prematuros, “pois o nascimento prematuro interrompe o desenvolvimento neurológico intrauterino privando a criança de um meio aconchegante, adequado e confortável no útero da mãe para um ambiente externo com estímulos intensos, de procedimentos dolorosos e manipulação demasiada”.

Pensando em uma forma de amenizar essa condição e proporcionar maior conforto aos bebês, segundo explicou o fisioterapeuta Wanderson, o uso da rede pode simular o útero materno promovendo um posicionamento correto na posição flexora, estímulo de contenção, organização corporal e auto-organização, “o que contribui para o desenvolvimento neurológico e comportamental por meio dos estímulos motores e sensoriais, favorecendo a melhora da qualidade do sono, redução do estresse, estabilidade dos sinais vitais e amadurecimento dos reflexos”.

O fisioterapeuta ressalta que com base nesses objetivos terapêuticos é recomendado o uso da rede por, duas horas por período aos recém-nascidos da UTI Neonatal, “para que possam ser beneficiados na melhora do desenvolvimento neuropsicomotor no tempo que permanecerem internados”.

A equipe da UTI Neonatal recebeu treinamento para aplicação da rede na prática a fim de prestar uma melhor assistência aos bebês durante o procedimento.