Programa Mais Leite é lançado em São Cândido e Dom Lara

Solenidade acontece na noite de hoje

CARATINGA – Dando ênfase a pecuária, a Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, lança hoje o programa Mais Leite nos distritos de São Cândido e Dom Lara. Esta iniciativa tem como objetivo fomentar a melhoria genética dos rebanhos de gado de leite. Para isso disponibiliza equipamentos agrícolas e suporte técnico-gerencial, e botijões de sêmen que foram conquistados junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA).

O programa contempla, inicialmente, os distritos de São Cândido e Dom Lara. Mensalmente, os produtores de gado de leite receberão acompanhamento da equipe do projeto que irá direcionar os trabalhos na área de alimentação, manejo e inseminação.

O lançamento acontece às 18h de hoje, no Salão Paroquial do distrito de São Cândido, e conta com as presenças dos representantes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com o secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, Alcides Leite.

A apresentação do programa será realizada pelo zootecnista e veterinário, Juber Guido, que é o coordenador do projeto.